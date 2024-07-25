https://ria.ru/20240725/nebenzya-1962009204.html

Небензя призвал Киев присмотреться к мирной инициативе, озвученной Путиным

Небензя призвал Киев присмотреться к мирной инициативе, озвученной Путиным - РИА Новости, 25.07.2024

Небензя призвал Киев присмотреться к мирной инициативе, озвученной Путиным

Если в Киеве действительно дозрели до мирного плана, пусть посмотрят на озвученную президентом России Владимиром Путиным инициативу, ничего лучше Украина точно... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:50

2024-07-25T17:50

2024-07-25T18:18

украина

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

василий небензя

владимир зеленский

оон

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ООН, 25 июл - РИА Новости. Если в Киеве действительно дозрели до мирного плана, пусть посмотрят на озвученную президентом России Владимиром Путиным инициативу, ничего лучше Украина точно не получит, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Если он (Владимир Зеленский - ред.) действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом месяц назад мирные предложения. И советуем ему поторопиться, ничего лучше Украина уже точно не получит. И уж точно она ни под каким соусом не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня", - сказал Небензя на заседании СБ ООН."А пока киевский главарь думает, наша СВО на Украине продолжается, и цели ее будут выполнены: либо на поле боя, либо в результате переговоров", - добавил он.Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20240725/nebenzya-1962008107.html

https://ria.ru/20240725/nebenzya-1962006983.html

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украина, россия, владимир путин, василий небензя, владимир зеленский, оон