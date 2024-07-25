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Москва попросила членов СБ ООН узнать, почему Киев заговорил о переговорах

Москва попросила членов СБ ООН узнать, почему Киев заговорил о переговорах - РИА Новости, 25.07.2024

Москва попросила членов СБ ООН узнать, почему Киев заговорил о переговорах

Москва попросила членов Совбеза ООН выяснить, почему Киев захотел вести переговоры по урегулированию конфликта, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:49

2024-07-25T18:49

2024-07-25T19:33

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ООН, 25 июл — РИА Новости. Москва попросила членов Совбеза ООН выяснить, почему Киев захотел вести переговоры по урегулированию конфликта, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Коллеги, прежде чем к нам направятся ходоки с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте просроченного лидера киевского режима, настоятельно попросили бы вас выяснить детали его прозрения. Возможно, на самом деле ничего в его оценках и не поменялось", — сказал он на заседании Совета.При этом Небензя добавил, что озвученная Украиной готовность к диалогу вписывается в позицию России о том, что дипломатический путь решения конфликта остается предпочтительным. Он отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, но их, "при науськивании своих западных спонсоров, отвергали (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский и его клика".По словам дипломата, если киевские власти действительно дозрели до мирного плана, то им нужно изучить озвученную недавно Владимиром Путиным инициативу. При этом он призвал Украину поторопиться, так как ничего лучше она точно не получит.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 июля, находясь в Пекине, в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что "украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной". Он добавил, что переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение для достижения "справедливого и прочного мира". При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.Как отметили в Кремле, комментируя это высказывание, там надеются в ближайшее время получить разъяснения, что стоит за словами Кулебы.Мирные предложения ПутинаВ середине июня президент Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.Помимо этого, Киев должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Глава государства упомянул и отмену санкций против Москвы.В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.

https://ria.ru/20240725/kreml-1961924931.html

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