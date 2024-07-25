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"Секретные планы". СМИ сообщили о бреши в обороне НАТО - РИА Новости, 25.07.2024
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15:25 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/nato-1961961386.html
"Секретные планы". СМИ сообщили о бреши в обороне НАТО
"Секретные планы". СМИ сообщили о бреши в обороне НАТО - РИА Новости, 25.07.2024
"Секретные планы". СМИ сообщили о бреши в обороне НАТО
НАТО разрабатывает секретные планы по решению неотложных проблем в обороне альянса, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:25
2024-07-25T15:25
россия
украина
владимир путин
нато
вашингтон (город)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. НАТО разрабатывает секретные планы по решению неотложных проблем в обороне альянса, сообщает агентство Рейтер.Журналисты побеседовали с 12 военными и гражданскими представителями альянса, которые рассказали о шести областях, требующих срочного внимания."К ним относятся дефицит средств противовоздушной обороны и ракет большой дальности, численности войск, боеприпасов, трудности с логистикой и отсутствие защищенной цифровой связи на поле боя", — говорится в материале.Очередной саммит НАТО прошел в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три основные темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240725/nato-1961949830.html
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россия, украина, владимир путин, нато, вашингтон (город)
Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Вашингтон (город)
"Секретные планы". СМИ сообщили о бреши в обороне НАТО

Reuters: НАТО разрабатывает план по решению проблем в обороне альянса

© AP Photo / Evan VucciОткрытие саммита НАТО в Вашингтоне
Открытие саммита НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Открытие саммита НАТО в Вашингтоне . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. НАТО разрабатывает секретные планы по решению неотложных проблем в обороне альянса, сообщает агентство Рейтер.
Журналисты побеседовали с 12 военными и гражданскими представителями альянса, которые рассказали о шести областях, требующих срочного внимания.
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"К ним относятся дефицит средств противовоздушной обороны и ракет большой дальности, численности войск, боеприпасов, трудности с логистикой и отсутствие защищенной цифровой связи на поле боя", — говорится в материале.
Очередной саммит НАТО прошел в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три основные темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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