https://ria.ru/20240725/nato-1961949830.html

Специалисты НАТО определили признаки "российского вторжения"

Специалисты НАТО определили признаки "российского вторжения" - РИА Новости, 25.07.2024

Специалисты НАТО определили признаки "российского вторжения"

В НАТО считают, что специалисты альянса выявили более десятка признаков, по которым можно определить на стадии подготовки возможное "полномасштабное российское... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:41

2024-07-25T14:41

2024-07-25T14:42

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В НАТО считают, что специалисты альянса выявили более десятка признаков, по которым можно определить на стадии подготовки возможное "полномасштабное российское вторжение", чтобы отреагировать на предполагаемые передвижения войск РФ или сразу вступить в бой, передает агентство Reuters. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, назвав спекуляции на эту тему "фейком". "Специалисты по планированию в НАТО четко обозначили двухзначное число сигналов для раннего предупреждения того, что может быть прелюдией к полномасштабному российскому вторжению", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источник, вовлеченный в планирование альянса. При этом, что это за "признаки", агентство и его источник не раскрывают. По словам источника, Европе нужно быть готовой в качестве сдерживания привести в движение войска к потенциальной линии фронта в ответ на возможное передвижение российских сил, а также сразу вступить в бой, если напряженность перейдет в войну. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240725/sholts-1961906709.html

https://ria.ru/20240228/plan-1930094869.html

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россия, европа, москва, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире