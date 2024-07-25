Специалисты НАТО определили признаки "российского вторжения"
Reuters: в НАТО определили более 10 признаков "подготовки российского вторжения"
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В НАТО считают, что специалисты альянса выявили более десятка признаков, по которым можно определить на стадии подготовки возможное "полномасштабное российское вторжение", чтобы отреагировать на предполагаемые передвижения войск РФ или сразу вступить в бой, передает агентство Reuters.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, назвав спекуляции на эту тему "фейком".
"Специалисты по планированию в НАТО четко обозначили двухзначное число сигналов для раннего предупреждения того, что может быть прелюдией к полномасштабному российскому вторжению", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источник, вовлеченный в планирование альянса. При этом, что это за "признаки", агентство и его источник не раскрывают.
По словам источника, Европе нужно быть готовой в качестве сдерживания привести в движение войска к потенциальной линии фронта в ответ на возможное передвижение российских сил, а также сразу вступить в бой, если напряженность перейдет в войну.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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