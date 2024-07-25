https://ria.ru/20240725/nato-1961926134.html
В Кремле прокомментировали идею Нетаньяху о создании аналога НАТО
В Кремле прокомментировали идею Нетаньяху о создании аналога НАТО - РИА Новости, 25.07.2024
В Кремле прокомментировали идею Нетаньяху о создании аналога НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о создании на Ближнем Востоке аналогичного НАТО альянса,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:52
2024-07-25T12:52
2024-07-25T12:52
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о создании на Ближнем Востоке аналогичного НАТО альянса, заявил, что вряд ли в этом регионе нужны конфронтационные механизмы. Ранее Нетаньяху на выступлении в конгрессе США заявил, что на Ближнем Востоке необходимо создать аналогичный НАТО альянс, направленный против "угрозы" со стороны Ирана. "Надо понимать детали такой инициативы: это альянс каких стран? НАТО все-таки имеет абсолютно ярко выраженную и системную конфронтационную направленность", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что НАТО создавалась для сдерживания Советского Союза, потом выполняла свои функции для сдерживания РФ, продолжая делать это по сей день. "Нужны ли нам конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке? Вряд ли, но нужно понимать детали таких рассуждений господина Нетаньяху, прежде чем что-то заключать", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240725/nato-1961918612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, россия, биньямин нетаньяху, израиль, дмитрий песков, нато, конгресс сша, в мире
Ближний Восток, Россия, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Дмитрий Песков, НАТО, Конгресс США, В мире
В Кремле прокомментировали идею Нетаньяху о создании аналога НАТО
Песков усомнился в необходимости создания аналога НАТО на Ближнем Востоке
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о создании на Ближнем Востоке аналогичного НАТО альянса, заявил, что вряд ли в этом регионе нужны конфронтационные механизмы.
Ранее Нетаньяху на выступлении в конгрессе США
заявил, что на Ближнем Востоке необходимо создать аналогичный НАТО альянс, направленный против "угрозы" со стороны Ирана
.
"Надо понимать детали такой инициативы: это альянс каких стран? НАТО все-таки имеет абсолютно ярко выраженную и системную конфронтационную направленность", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что НАТО создавалась для сдерживания Советского Союза, потом выполняла свои функции для сдерживания РФ, продолжая делать это по сей день.
"Нужны ли нам конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке? Вряд ли, но нужно понимать детали таких рассуждений господина Нетаньяху, прежде чем что-то заключать", - добавил Песков.