Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали идею Нетаньяху о создании аналога НАТО - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/nato-1961926134.html
В Кремле прокомментировали идею Нетаньяху о создании аналога НАТО
В Кремле прокомментировали идею Нетаньяху о создании аналога НАТО - РИА Новости, 25.07.2024
В Кремле прокомментировали идею Нетаньяху о создании аналога НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о создании на Ближнем Востоке аналогичного НАТО альянса,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:52
2024-07-25T12:52
ближний восток
россия
биньямин нетаньяху
израиль
дмитрий песков
нато
конгресс сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e12da672cdeb82eaf0d06d78ce3174.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о создании на Ближнем Востоке аналогичного НАТО альянса, заявил, что вряд ли в этом регионе нужны конфронтационные механизмы. Ранее Нетаньяху на выступлении в конгрессе США заявил, что на Ближнем Востоке необходимо создать аналогичный НАТО альянс, направленный против "угрозы" со стороны Ирана. "Надо понимать детали такой инициативы: это альянс каких стран? НАТО все-таки имеет абсолютно ярко выраженную и системную конфронтационную направленность", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что НАТО создавалась для сдерживания Советского Союза, потом выполняла свои функции для сдерживания РФ, продолжая делать это по сей день. "Нужны ли нам конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке? Вряд ли, но нужно понимать детали таких рассуждений господина Нетаньяху, прежде чем что-то заключать", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240725/nato-1961918612.html
https://ria.ru/20240725/nato-1961870338.html
ближний восток
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_29a7a4e577e6594f178527794526ce5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ближний восток, россия, биньямин нетаньяху, израиль, дмитрий песков, нато, конгресс сша, в мире
Ближний Восток, Россия, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Дмитрий Песков, НАТО, Конгресс США, В мире
В Кремле прокомментировали идею Нетаньяху о создании аналога НАТО

Песков усомнился в необходимости создания аналога НАТО на Ближнем Востоке

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о создании на Ближнем Востоке аналогичного НАТО альянса, заявил, что вряд ли в этом регионе нужны конфронтационные механизмы.
Ранее Нетаньяху на выступлении в конгрессе США заявил, что на Ближнем Востоке необходимо создать аналогичный НАТО альянс, направленный против "угрозы" со стороны Ирана.
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В Минобороны Китая назвали НАТО сеятелем войны
Вчера, 12:34
"Надо понимать детали такой инициативы: это альянс каких стран? НАТО все-таки имеет абсолютно ярко выраженную и системную конфронтационную направленность", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что НАТО создавалась для сдерживания Советского Союза, потом выполняла свои функции для сдерживания РФ, продолжая делать это по сей день.
"Нужны ли нам конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке? Вряд ли, но нужно понимать детали таких рассуждений господина Нетаньяху, прежде чем что-то заключать", - добавил Песков.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
На Западе раскрыли, как НАТО "разозлила" Россию
Вчера, 09:36
 
Ближний ВостокРоссияБиньямин НетаньяхуИзраильДмитрий ПесковНАТОКонгресс СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала