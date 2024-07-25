https://ria.ru/20240725/nato-1961870338.html

На Западе раскрыли, как НАТО "разозлила" Россию

На Западе раскрыли, как НАТО "разозлила" Россию - РИА Новости, 25.07.2024

На Западе раскрыли, как НАТО "разозлила" Россию

Желание Североатлантического альянса расширить сферу влияния привело к разрушению архитектуры безопасности, выстроенной между Россией и Европой, написал... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:36

2024-07-25T09:36

2024-07-25T09:36

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европа

москва

владимир путин

нато

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Желание Североатлантического альянса расширить сферу влияния привело к разрушению архитектуры безопасности, выстроенной между Россией и Европой, написал норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X."На протяжении десятилетий Россия стремилась развивать общеевропейскую архитектуру безопасности и интегрироваться с Западом. Стремление НАТО к гегемонии положило этому конец в 2014 году", — отметил он.Дизен подчеркнул, что по этой причине Россия переориентировалась на Восток. По его мнению, подобные амбиции военного блока "разозлили" Москву.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240724/kharris-1961637968.html

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европа

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россия, европа, москва, владимир путин, нато