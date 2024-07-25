https://ria.ru/20240725/nato-1961870338.html
На Западе раскрыли, как НАТО "разозлила" Россию
На Западе раскрыли, как НАТО "разозлила" Россию - РИА Новости, 25.07.2024
На Западе раскрыли, как НАТО "разозлила" Россию
Желание Североатлантического альянса расширить сферу влияния привело к разрушению архитектуры безопасности, выстроенной между Россией и Европой, написал... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:36
2024-07-25T09:36
2024-07-25T09:36
россия
европа
москва
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Желание Североатлантического альянса расширить сферу влияния привело к разрушению архитектуры безопасности, выстроенной между Россией и Европой, написал норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X."На протяжении десятилетий Россия стремилась развивать общеевропейскую архитектуру безопасности и интегрироваться с Западом. Стремление НАТО к гегемонии положило этому конец в 2014 году", — отметил он.Дизен подчеркнул, что по этой причине Россия переориентировалась на Восток. По его мнению, подобные амбиции военного блока "разозлили" Москву.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240724/kharris-1961637968.html
https://ria.ru/20240724/britaniya-1961736065.html
россия
европа
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c323711cf59996b96a86d047a82ab6e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, москва, владимир путин, нато
Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, НАТО
На Западе раскрыли, как НАТО "разозлила" Россию
Политолог Дизен: амбиции НАТО разрушили отношения России и Запада