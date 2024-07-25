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В Самаре подросток напал с ножом на 14-летнюю девочку - РИА Новости, 25.07.2024
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23:50 25.07.2024 (обновлено: 23:51 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/napadenie-1962055909.html
В Самаре подросток напал с ножом на 14-летнюю девочку
В Самаре подросток напал с ножом на 14-летнюю девочку - РИА Новости, 25.07.2024
В Самаре подросток напал с ножом на 14-летнюю девочку
Несовершеннолетний подросток в четверг вечером напал на 14-летнюю девочку в парке Гагарина в Самаре, пострадавшая госпитализирована в больницу с колото-резаным... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T23:50
2024-07-25T23:51
происшествия
самара
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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Несовершеннолетний подросток в четверг вечером напал на 14-летнюю девочку в парке Гагарина в Самаре, пострадавшая госпитализирована в больницу с колото-резаным ранением, следует из данных прокуратуры. Ранее ряд местных Telegram-каналов написали о нападении на 14-летнюю девочку. Инцидент, согласно Telegram-каналам, якобы произошел вечером в четверг в парке Гагарина в Самаре. "Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по факту покушения на убийство несовершеннолетней в парке Гагарина. В больницу города Самары 25 июля доставлена 14-летняя девочка с колото-резаным ранением. В настоящее время ей оказывается необходимая помощь", - сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале. В региональном СУСК России уточнили, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ), подозреваемым является несовершеннолетний местный житель. В настоящее время он задержан. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства и мотив преступления. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что 16-летний юноша из компании во время ссоры с 14-летней девочкой нанес ей два удара в корпус острым предметом и сбежал. Скорую вызвали подруги пострадавшей. "Раны, предварительно, непроникающие, локация - лопатка и плечо", - уточнил источник.
https://ria.ru/20240604/proisshestviya-1950344010.html
https://ria.ru/20240525/ubiystvo-1948381826.html
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происшествия, самара
Происшествия, Самара
В Самаре подросток напал с ножом на 14-летнюю девочку

Подросток напал с ножом на 14-летнюю девочку в Самаре, она госпитализирована

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Несовершеннолетний подросток в четверг вечером напал на 14-летнюю девочку в парке Гагарина в Самаре, пострадавшая госпитализирована в больницу с колото-резаным ранением, следует из данных прокуратуры.
Ранее ряд местных Telegram-каналов написали о нападении на 14-летнюю девочку. Инцидент, согласно Telegram-каналам, якобы произошел вечером в четверг в парке Гагарина в Самаре.
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"Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по факту покушения на убийство несовершеннолетней в парке Гагарина. В больницу города Самары 25 июля доставлена 14-летняя девочка с колото-резаным ранением. В настоящее время ей оказывается необходимая помощь", - сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.
В региональном СУСК России уточнили, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ), подозреваемым является несовершеннолетний местный житель. В настоящее время он задержан.
Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства и мотив преступления.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что 16-летний юноша из компании во время ссоры с 14-летней девочкой нанес ей два удара в корпус острым предметом и сбежал. Скорую вызвали подруги пострадавшей. "Раны, предварительно, непроникающие, локация - лопатка и плечо", - уточнил источник.
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