https://ria.ru/20240725/napadenie-1962055909.html

В Самаре подросток напал с ножом на 14-летнюю девочку

В Самаре подросток напал с ножом на 14-летнюю девочку - РИА Новости, 25.07.2024

В Самаре подросток напал с ножом на 14-летнюю девочку

Несовершеннолетний подросток в четверг вечером напал на 14-летнюю девочку в парке Гагарина в Самаре, пострадавшая госпитализирована в больницу с колото-резаным... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T23:50

2024-07-25T23:50

2024-07-25T23:51

происшествия

самара

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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Несовершеннолетний подросток в четверг вечером напал на 14-летнюю девочку в парке Гагарина в Самаре, пострадавшая госпитализирована в больницу с колото-резаным ранением, следует из данных прокуратуры. Ранее ряд местных Telegram-каналов написали о нападении на 14-летнюю девочку. Инцидент, согласно Telegram-каналам, якобы произошел вечером в четверг в парке Гагарина в Самаре. "Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по факту покушения на убийство несовершеннолетней в парке Гагарина. В больницу города Самары 25 июля доставлена 14-летняя девочка с колото-резаным ранением. В настоящее время ей оказывается необходимая помощь", - сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале. В региональном СУСК России уточнили, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ), подозреваемым является несовершеннолетний местный житель. В настоящее время он задержан. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства и мотив преступления. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что 16-летний юноша из компании во время ссоры с 14-летней девочкой нанес ей два удара в корпус острым предметом и сбежал. Скорую вызвали подруги пострадавшей. "Раны, предварительно, непроникающие, локация - лопатка и плечо", - уточнил источник.

https://ria.ru/20240604/proisshestviya-1950344010.html

https://ria.ru/20240525/ubiystvo-1948381826.html

самара

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, самара