https://ria.ru/20240725/nalogi-1961943956.html

Депутат Рады рассказал, сколько Киев может получить от повышения налогов

Депутат Рады рассказал, сколько Киев может получить от повышения налогов - РИА Новости, 25.07.2024

Депутат Рады рассказал, сколько Киев может получить от повышения налогов

Повышение налогов на Украине позволит дополнительно выделить на армию 400-500 миллиардов гривен (9,7-12,1 миллиарда долларов), считает депутат Верховной рады... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:01

2024-07-25T14:01

2024-07-25T14:01

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Повышение налогов на Украине позволит дополнительно выделить на армию 400-500 миллиардов гривен (9,7-12,1 миллиарда долларов), считает депутат Верховной рады Юрий Камельчук в комментарии украинскому изданию Новости.Live. Депутат Рады Ярослав Железняк 18 июля сообщил, что кабмин Украины подготовил законопроект о повышении налогов, он, в частности, предлагает повышение ставки военного сбора. Ранее украинский Forbes сообщал, что украинское правительство планирует повысить в три раза "военный налог" и НДС. "Если запустится модель повышения налогов, то что предлагает кабмин, мы получим 400-500 миллиардов гривен дополнительно на армию. Это значит, что мы сможем готовить", - сказал Камельчук. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. Если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240725/zayavlenie-1961901381.html

https://ria.ru/20240523/getmantsev-1947953126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, киев, александр устинов, верховная рада украины, g7