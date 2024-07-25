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Депутат Рады рассказал, сколько Киев может получить от повышения налогов - РИА Новости, 25.07.2024
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14:01 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/nalogi-1961943956.html
Депутат Рады рассказал, сколько Киев может получить от повышения налогов
Депутат Рады рассказал, сколько Киев может получить от повышения налогов - РИА Новости, 25.07.2024
Депутат Рады рассказал, сколько Киев может получить от повышения налогов
Повышение налогов на Украине позволит дополнительно выделить на армию 400-500 миллиардов гривен (9,7-12,1 миллиарда долларов), считает депутат Верховной рады... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:01
2024-07-25T14:01
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Повышение налогов на Украине позволит дополнительно выделить на армию 400-500 миллиардов гривен (9,7-12,1 миллиарда долларов), считает депутат Верховной рады Юрий Камельчук в комментарии украинскому изданию Новости.Live. Депутат Рады Ярослав Железняк 18 июля сообщил, что кабмин Украины подготовил законопроект о повышении налогов, он, в частности, предлагает повышение ставки военного сбора. Ранее украинский Forbes сообщал, что украинское правительство планирует повысить в три раза "военный налог" и НДС. "Если запустится модель повышения налогов, то что предлагает кабмин, мы получим 400-500 миллиардов гривен дополнительно на армию. Это значит, что мы сможем готовить", - сказал Камельчук. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. Если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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в мире, украина, сша, киев, александр устинов, верховная рада украины, g7
В мире, Украина, США, Киев, Александр Устинов, Верховная Рада Украины, G7
Депутат Рады рассказал, сколько Киев может получить от повышения налогов

Депутат Рады: повышение налогов даст более 12 миллиардов долларов для ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Повышение налогов на Украине позволит дополнительно выделить на армию 400-500 миллиардов гривен (9,7-12,1 миллиарда долларов), считает депутат Верховной рады Юрий Камельчук в комментарии украинскому изданию Новости.Live.
Депутат Рады Ярослав Железняк 18 июля сообщил, что кабмин Украины подготовил законопроект о повышении налогов, он, в частности, предлагает повышение ставки военного сбора. Ранее украинский Forbes сообщал, что украинское правительство планирует повысить в три раза "военный налог" и НДС.
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"Если запустится модель повышения налогов, то что предлагает кабмин, мы получим 400-500 миллиардов гривен дополнительно на армию. Это значит, что мы сможем готовить", - сказал Камельчук.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. Если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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