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Начальник архангельской службы пожаротушения погиб при ликвидации огня

Начальник архангельской службы пожаротушения погиб при ликвидации огня - РИА Новости, 25.07.2024

Начальник архангельской службы пожаротушения погиб при ликвидации огня

Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области Димитрий Охрименко погиб во время ликвидации возгорания на научно-исследовательском судне... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:59

2024-07-25T17:59

2024-07-25T17:59

происшествия

россия

архангельская область

архангельск

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 25 июл - РИА Новости. Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области Димитрий Охрименко погиб во время ликвидации возгорания на научно-исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске в среду, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Димитрий Охрименко - начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области. Он посвятил пожарной охране более 30 лет. И вчера (в среду) он находился на боевом посту, готовый в любую минуту прийти на помощь людям. Участвовал в тушении пожара на судне в Архангельске", - говорится в сообщении. Глава ведомства Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что Охрименко "ответственно и честно выполнял свои боевые задачи, служил во имя людей". Ранее сообщалось, что 24 июля на исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске произошло задымление по техническим причинам, оно было ликвидировано. Огонь на 20 квадратных метрах потушили 35 специалистов и 10 единиц техники. Сообщалось об одном пострадавшем, его передали врачам. Всего на судне были 23 человека: 15 членов экипажа и восемь участников экспедиции. Из них 22 эвакуировались самостоятельно. Пожарные МЧС России вывели на свежий воздух одного пострадавшего и передали его врачам. При каких обстоятельствах погиб Охрименко, не уточняется.

https://ria.ru/20240723/pozhar-1961417911.html

https://ria.ru/20240408/pozhar-1938474474.html

россия

архангельская область

архангельск

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происшествия, россия, архангельская область, архангельск, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)