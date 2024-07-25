Рейтинг@Mail.ru
Начальник архангельской службы пожаротушения погиб при ликвидации огня - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/nachalnik-1962011478.html
Начальник архангельской службы пожаротушения погиб при ликвидации огня
Начальник архангельской службы пожаротушения погиб при ликвидации огня - РИА Новости, 25.07.2024
Начальник архангельской службы пожаротушения погиб при ликвидации огня
Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области Димитрий Охрименко погиб во время ликвидации возгорания на научно-исследовательском судне... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:59
2024-07-25T17:59
происшествия
россия
архангельская область
архангельск
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961789671_0:22:1108:645_1920x0_80_0_0_1a54916de6f290bf6660a4f9435f6cdb.jpg
МУРМАНСК, 25 июл - РИА Новости. Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области Димитрий Охрименко погиб во время ликвидации возгорания на научно-исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске в среду, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Димитрий Охрименко - начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области. Он посвятил пожарной охране более 30 лет. И вчера (в среду) он находился на боевом посту, готовый в любую минуту прийти на помощь людям. Участвовал в тушении пожара на судне в Архангельске", - говорится в сообщении. Глава ведомства Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что Охрименко "ответственно и честно выполнял свои боевые задачи, служил во имя людей". Ранее сообщалось, что 24 июля на исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске произошло задымление по техническим причинам, оно было ликвидировано. Огонь на 20 квадратных метрах потушили 35 специалистов и 10 единиц техники. Сообщалось об одном пострадавшем, его передали врачам. Всего на судне были 23 человека: 15 членов экипажа и восемь участников экспедиции. Из них 22 эвакуировались самостоятельно. Пожарные МЧС России вывели на свежий воздух одного пострадавшего и передали его врачам. При каких обстоятельствах погиб Охрименко, не уточняется.
https://ria.ru/20240723/pozhar-1961417911.html
https://ria.ru/20240408/pozhar-1938474474.html
россия
архангельская область
архангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961789671_24:0:913:667_1920x0_80_0_0_f3ab8b4b38802c356ccce36e14af77ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, архангельская область, архангельск, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Архангельская область, Архангельск, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Начальник архангельской службы пожаротушения погиб при ликвидации огня

Начальник архангельской службы пожаротушения погиб при тушении огня на судне

© Фото : МЧС России/TelegramМесто происшествия, где произошло возгорание на научно-исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске
Место происшествия, где произошло возгорание на научно-исследовательском судне Григорий Михеев в Архангельске - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место происшествия, где произошло возгорание на научно-исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 25 июл - РИА Новости. Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области Димитрий Охрименко погиб во время ликвидации возгорания на научно-исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске в среду, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
«
"Димитрий Охрименко - начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области. Он посвятил пожарной охране более 30 лет. И вчера (в среду) он находился на боевом посту, готовый в любую минуту прийти на помощь людям. Участвовал в тушении пожара на судне в Архангельске", - говорится в сообщении.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Пожар в порту "Кавказ" на Кубани потушили
23 июля, 12:09
Глава ведомства Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что Охрименко "ответственно и честно выполнял свои боевые задачи, служил во имя людей".
Ранее сообщалось, что 24 июля на исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске произошло задымление по техническим причинам, оно было ликвидировано. Огонь на 20 квадратных метрах потушили 35 специалистов и 10 единиц техники. Сообщалось об одном пострадавшем, его передали врачам. Всего на судне были 23 человека: 15 членов экипажа и восемь участников экспедиции. Из них 22 эвакуировались самостоятельно. Пожарные МЧС России вывели на свежий воздух одного пострадавшего и передали его врачам. При каких обстоятельствах погиб Охрименко, не уточняется.
Многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса Катерина Великая - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Во Владивостоке произошел пожар на судне снабжения "Катерина Великая"
8 апреля, 02:21
 
ПроисшествияРоссияАрхангельская областьАрхангельскАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала