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Стали известны подробности похищения младенца из рук матери в Москве
Стали известны подробности похищения младенца из рук матери в Москве - РИА Новости, 25.07.2024
Стали известны подробности похищения младенца из рук матери в Москве
Мужчина, вырвавший младенца из рук матери в Москве, незадолго до этого пытался украсть эту же девочку из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:59
2024-07-25T13:59
2024-07-25T16:04
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Мужчина, вырвавший младенца из рук матери в Москве, незадолго до этого пытался украсть эту же девочку из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Поступило сообщение о том, что на Ферганском проезде из коляски похитили грудного ребенка. Установлено, что 15-летняя девочка прогуливалась в лесопарковой зоне с коляской, в которой находилась ее четырехмесячная двоюродная сестра. К ним подбежал неизвестный мужчина, выхватил ребенка из коляски и стал убегать. За ним бросился неравнодушный прохожий. Тогда молодой человек бросил малышку на землю и скрылся", — говорится в заявлении.В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 24 июля. Там добавили, что девочка позвонила своей тете — матери ребенка, та подошла через несколько минут и взяла дочь на руки. В это время злоумышленник вернулся и снова попытался похитить ребенка. Несмотря на сопротивление матери, он выхватил малышку и попытался скрыться.На крики женщины отреагировал проезжавший мимо курьер на велосипеде, он стал преследовать похитителя ребенка. Тот снова бросил малышку на землю и скрылся.Девочку вместе с мамой госпитализировали в одно из медучреждений столицы со множественными телесными повреждениями, уточнили в МВД. Подозреваемого задержали в лесополосе, расположенной вблизи МКАД, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии опьянения.Возбуждено уголовное дело о похищении человека. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что мужчина, вероятно, был под наркотическим опьянением.
https://ria.ru/20240702/proisshestviya-1956818141.html
https://ria.ru/20240522/proisshestvie-1947625028.html
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Мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать
В Москве мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать, рассказали в СК.
За похитителем погнался прохожий, после чего подозреваемый бросил ребенка на землю (тот получил травмы).
Фигурант задержан, заведено дело по статье о похищении. Мужчина, вероятно, был под действием наркотиков, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
2024-07-25T13:59
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москва, происшествия
Стали известны подробности похищения младенца из рук матери в Москве
МВД: мужчина, вырвавший младенца из рук матери, уже пытался украсть девочку
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Мужчина, вырвавший младенца из рук матери в Москве, незадолго до этого пытался украсть эту же девочку из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
«
"Поступило сообщение о том, что на Ферганском проезде из коляски похитили грудного ребенка. Установлено, что 15-летняя девочка прогуливалась в лесопарковой зоне с коляской, в которой находилась ее четырехмесячная двоюродная сестра. К ним подбежал неизвестный мужчина, выхватил ребенка из коляски и стал убегать. За ним бросился неравнодушный прохожий. Тогда молодой человек бросил малышку на землю и скрылся", — говорится в заявлении.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 24 июля.
Там добавили, что девочка позвонила своей тете — матери ребенка, та подошла через несколько минут и взяла дочь на руки. В это время злоумышленник вернулся и снова попытался похитить ребенка. Несмотря на сопротивление матери, он выхватил малышку и попытался скрыться.
На крики женщины отреагировал проезжавший мимо курьер на велосипеде, он стал преследовать похитителя ребенка. Тот снова бросил малышку на землю и скрылся.
Девочку вместе с мамой госпитализировали в одно из медучреждений столицы со множественными телесными повреждениями, уточнили в МВД. Подозреваемого задержали в лесополосе, расположенной вблизи МКАД, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии опьянения.
Возбуждено уголовное дело о похищении человека. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что мужчина, вероятно, был под наркотическим опьянением.