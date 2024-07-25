https://ria.ru/20240725/mvd-1961943560.html

Стали известны подробности похищения младенца из рук матери в Москве

Стали известны подробности похищения младенца из рук матери в Москве - РИА Новости, 25.07.2024

Стали известны подробности похищения младенца из рук матери в Москве

Мужчина, вырвавший младенца из рук матери в Москве, незадолго до этого пытался украсть эту же девочку из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T13:59

2024-07-25T13:59

2024-07-25T16:04

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961909402_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ff4561cecfa342e26c8c70101d1eea3.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Мужчина, вырвавший младенца из рук матери в Москве, незадолго до этого пытался украсть эту же девочку из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Поступило сообщение о том, что на Ферганском проезде из коляски похитили грудного ребенка. Установлено, что 15-летняя девочка прогуливалась в лесопарковой зоне с коляской, в которой находилась ее четырехмесячная двоюродная сестра. К ним подбежал неизвестный мужчина, выхватил ребенка из коляски и стал убегать. За ним бросился неравнодушный прохожий. Тогда молодой человек бросил малышку на землю и скрылся", — говорится в заявлении.В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 24 июля. Там добавили, что девочка позвонила своей тете — матери ребенка, та подошла через несколько минут и взяла дочь на руки. В это время злоумышленник вернулся и снова попытался похитить ребенка. Несмотря на сопротивление матери, он выхватил малышку и попытался скрыться.На крики женщины отреагировал проезжавший мимо курьер на велосипеде, он стал преследовать похитителя ребенка. Тот снова бросил малышку на землю и скрылся.Девочку вместе с мамой госпитализировали в одно из медучреждений столицы со множественными телесными повреждениями, уточнили в МВД. Подозреваемого задержали в лесополосе, расположенной вблизи МКАД, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии опьянения.Возбуждено уголовное дело о похищении человека. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что мужчина, вероятно, был под наркотическим опьянением.

https://ria.ru/20240702/proisshestviya-1956818141.html

https://ria.ru/20240522/proisshestvie-1947625028.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать В Москве мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать, рассказали в СК. За похитителем погнался прохожий, после чего подозреваемый бросил ребенка на землю (тот получил травмы). Фигурант задержан, заведено дело по статье о похищении. Мужчина, вероятно, был под действием наркотиков, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. 2024-07-25T13:59 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия