https://ria.ru/20240725/murashko-1961951287.html

В России обновили состав вакцин от гриппа

В России обновили состав вакцин от гриппа - РИА Новости, 25.07.2024

В России обновили состав вакцин от гриппа

Состав вакцин от гриппа обновлен, поставки в регионы начнутся с 1 августа, все необходимые контракты заключены, заявил РИА Новости министр здравоохранения... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:49

2024-07-25T14:49

2024-07-25T14:54

россия

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Состав вакцин от гриппа обновлен, поставки в регионы начнутся с 1 августа, все необходимые контракты заключены, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Контракты все заключены, поставки начнутся с 1 августа. Состав вакцин обновлен",- сказал Мурашко.Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа в 2024 году до 60% населения страны.

https://ria.ru/20240724/vaktsiny-1961777324.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, общество