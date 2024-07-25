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В России обновили состав вакцин от гриппа - РИА Новости, 25.07.2024
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14:49 25.07.2024 (обновлено: 14:54 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/murashko-1961951287.html
В России обновили состав вакцин от гриппа
В России обновили состав вакцин от гриппа - РИА Новости, 25.07.2024
В России обновили состав вакцин от гриппа
Состав вакцин от гриппа обновлен, поставки в регионы начнутся с 1 августа, все необходимые контракты заключены, заявил РИА Новости министр здравоохранения... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:49
2024-07-25T14:54
россия
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Состав вакцин от гриппа обновлен, поставки в регионы начнутся с 1 августа, все необходимые контракты заключены, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Контракты все заключены, поставки начнутся с 1 августа. Состав вакцин обновлен",- сказал Мурашко.Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа в 2024 году до 60% населения страны.
https://ria.ru/20240724/vaktsiny-1961777324.html
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россия, общество
Россия, Общество
В России обновили состав вакцин от гриппа

В России обновили состав вакцин от гриппа, поставки в регионы начнутся в августе

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКампания по вакцинации от гриппа в Петербурге
Кампания по вакцинации от гриппа в Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Кампания по вакцинации от гриппа в Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Состав вакцин от гриппа обновлен, поставки в регионы начнутся с 1 августа, все необходимые контракты заключены, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Контракты все заключены, поставки начнутся с 1 августа. Состав вакцин обновлен",- сказал Мурашко.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа в 2024 году до 60% населения страны.
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