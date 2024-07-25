https://ria.ru/20240725/murashko-1961951287.html
В России обновили состав вакцин от гриппа
В России обновили состав вакцин от гриппа - РИА Новости, 25.07.2024
В России обновили состав вакцин от гриппа
Состав вакцин от гриппа обновлен, поставки в регионы начнутся с 1 августа, все необходимые контракты заключены, заявил РИА Новости министр здравоохранения... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:49
2024-07-25T14:49
2024-07-25T14:54
россия
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Состав вакцин от гриппа обновлен, поставки в регионы начнутся с 1 августа, все необходимые контракты заключены, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Контракты все заключены, поставки начнутся с 1 августа. Состав вакцин обновлен",- сказал Мурашко.Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа в 2024 году до 60% населения страны.
https://ria.ru/20240724/vaktsiny-1961777324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
В России обновили состав вакцин от гриппа
В России обновили состав вакцин от гриппа, поставки в регионы начнутся в августе
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Состав вакцин от гриппа обновлен, поставки в регионы начнутся с 1 августа, все необходимые контракты заключены, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Контракты все заключены, поставки начнутся с 1 августа. Состав вакцин обновлен",- сказал Мурашко.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор
рекомендовал регионам привить от гриппа в 2024 году до 60% населения страны.