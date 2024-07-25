Мурашко предупредил об опасности недосыпа
Глава Минздрава РФ Мурашко: недосып повышает риск ранней смерти
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко выступает на открытом диалоге "То, что министр прописал" в рамках форума "Здоровое общество" в кластере "Ломоносов" в Москве
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступает на открытом диалоге "То, что министр прописал" в рамках форума "Здоровое общество" в кластере "Ломоносов" в Москве
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Недосып грозит серьезными проблемами со здоровьем, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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"Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% — более высокий риск ранней смерти", — следует из презентации главы ведомства к выступлению на форуме "Здоровое общество".
По данным министра, на 50% выше вероятность развития ожирения у людей, которые спят менее пяти часов в сутки.
Кроме того, влияние на здоровье также оказывает и хронический стресс — он может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40-60%, уточнил Мурашко.
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