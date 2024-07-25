https://ria.ru/20240725/murashko-1961938930.html

Мурашко предупредил об опасности недосыпа

Мурашко предупредил об опасности недосыпа - РИА Новости, 26.07.2024

Мурашко предупредил об опасности недосыпа

Недосып грозит серьезными проблемами со здоровьем, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-25T13:40

2024-07-25T13:40

2024-07-26T01:43

общество

россия

михаил мурашко

экология в россии

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Недосып грозит серьезными проблемами со здоровьем, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% — более высокий риск ранней смерти", — следует из презентации главы ведомства к выступлению на форуме "Здоровое общество".По данным министра, на 50% выше вероятность развития ожирения у людей, которые спят менее пяти часов в сутки. Кроме того, влияние на здоровье также оказывает и хронический стресс — он может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40-60%, уточнил Мурашко.

https://ria.ru/20231019/zdorove-1903888582.html

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2024

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общество, россия, михаил мурашко, экология в россии