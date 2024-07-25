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Мурашко предупредил об опасности недосыпа - РИА Новости, 26.07.2024
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13:40 25.07.2024 (обновлено: 01:43 26.07.2024)
https://ria.ru/20240725/murashko-1961938930.html
Мурашко предупредил об опасности недосыпа
Мурашко предупредил об опасности недосыпа - РИА Новости, 26.07.2024
Мурашко предупредил об опасности недосыпа
Недосып грозит серьезными проблемами со здоровьем, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-25T13:40
2024-07-26T01:43
общество
россия
михаил мурашко
экология в россии
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Недосып грозит серьезными проблемами со здоровьем, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. &quot;Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% — более высокий риск ранней смерти&quot;, — следует из презентации главы ведомства к выступлению на форуме &quot;Здоровое общество&quot;.По данным министра, на 50% выше вероятность развития ожирения у людей, которые спят менее пяти часов в сутки. Кроме того, влияние на здоровье также оказывает и хронический стресс — он может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40-60%, уточнил Мурашко.
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общество, россия, михаил мурашко, экология в россии
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Экология в России
Мурашко предупредил об опасности недосыпа

Глава Минздрава РФ Мурашко: недосып повышает риск ранней смерти

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко выступает на открытом диалоге "То, что министр прописал" в рамках форума "Здоровое общество" в кластере "Ломоносов" в Москве
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступает на открытом диалоге То, что министр прописал в рамках форума Здоровое общество в кластере Ломоносов в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступает на открытом диалоге "То, что министр прописал" в рамках форума "Здоровое общество" в кластере "Ломоносов" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Недосып грозит серьезными проблемами со здоровьем, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«

"Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% — более высокий риск ранней смерти", — следует из презентации главы ведомства к выступлению на форуме "Здоровое общество".

По данным министра, на 50% выше вероятность развития ожирения у людей, которые спят менее пяти часов в сутки.
Кроме того, влияние на здоровье также оказывает и хронический стресс — он может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40-60%, уточнил Мурашко.
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