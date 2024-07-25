https://ria.ru/20240725/murashko-1961927300.html
Мурашко рассказал о пользе физической нагрузки
Мурашко рассказал о пользе физической нагрузки - РИА Новости, 25.07.2024
Мурашко рассказал о пользе физической нагрузки
Физическая нагрузка по 20 минут в день снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:56
2024-07-25T12:56
2024-07-25T12:56
общество
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михаил мурашко
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Физическая нагрузка по 20 минут в день снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Физическая нагрузка, достаточно банальная вещь, рекомендации – 150 минут в неделю, всего лишь 20 минут в день, это минимальная нагрузка, снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, а риск метаболических нарушений – вплоть до 50%", - сказал Мурашко на форуме "Здоровое общество". Он уточнил, что низкая активность ассоциирована с ожирением, которое в свою очередь повышает риск развития 12 видов рака. По данным министра, более 50% случаев рака толстого кишечника можно предотвратить, если питаться более осознанно – избегать переработанного мяса и снизить общий объем красного мяса, заменив это овощами и фруктами. Кроме того, более 70% рака желудка можно предотвратить при своевременной диагностике и лечении инфекции Helicobacter pylori.
https://ria.ru/20240604/kardiolog-1950303208.html
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о пользе физической нагрузки
Мурашко: физкультура всего по 20 минут в день снижает риск болезней сердца
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Физическая нагрузка по 20 минут в день снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Физическая нагрузка, достаточно банальная вещь, рекомендации – 150 минут в неделю, всего лишь 20 минут в день, это минимальная нагрузка, снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, а риск метаболических нарушений – вплоть до 50%", - сказал Мурашко на форуме "Здоровое общество".
Он уточнил, что низкая активность ассоциирована с ожирением, которое в свою очередь повышает риск развития 12 видов рака.
По данным министра, более 50% случаев рака толстого кишечника можно предотвратить, если питаться более осознанно – избегать переработанного мяса и снизить общий объем красного мяса, заменив это овощами и фруктами. Кроме того, более 70% рака желудка можно предотвратить при своевременной диагностике и лечении инфекции Helicobacter pylori.