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Минздрав и Rutube подписали соглашение о совместных проектах - РИА Новости, 25.07.2024
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12:30 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/murashko-1961916167.html
Минздрав и Rutube подписали соглашение о совместных проектах
Минздрав и Rutube подписали соглашение о совместных проектах - РИА Новости, 25.07.2024
Минздрав и Rutube подписали соглашение о совместных проектах
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал соглашение с видеохостингом Rutube о совместных проектах по укреплению здоровья россиян, сообщила... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:30
2024-07-25T12:30
россия
михаил мурашко
rutube
технологии
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал соглашение с видеохостингом Rutube о совместных проектах по укреплению здоровья россиян, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. "Соглашение с ООО "Руформ", представляющим видеохостинг Rutube, направлено на расширение сотрудничества по вопросам здравоохранения в информационной среде", - говорится в сообщении. В рамках этого соглашения планируется реализовать совместные проекты по продвижению мер по укреплению здоровья населения и системы здравоохранения России, повышению грамотности россиян в вопросах здорового образа жизни и медицины. Как сообщила пресс-служба, в ходе сотрудничества Минздрава и Rutube будут выпущены различные видеоматериалы. Среди них документальное кино о влиянии здорового образа жизни на долголетие, обучающие видео, а также мотивационные ролики, вдохновляющие людей на позитивные изменения своей жизни и демонстрирующие преимущества заботы о собственном здоровье, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240722/medinskij-1961226629.html
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россия, михаил мурашко, rutube, технологии
Россия, Михаил Мурашко, Rutube, Технологии
Минздрав и Rutube подписали соглашение о совместных проектах

Минздрав и Rutube подписали соглашение о проектах по укреплению здоровья россиян

© Предоставлено пресс-службой RutubeВидеохостинг Rutube
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Предоставлено пресс-службой Rutube
Видеохостинг Rutube. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал соглашение с видеохостингом Rutube о совместных проектах по укреплению здоровья россиян, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Соглашение с ООО "Руформ", представляющим видеохостинг Rutube, направлено на расширение сотрудничества по вопросам здравоохранения в информационной среде", - говорится в сообщении.
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В рамках этого соглашения планируется реализовать совместные проекты по продвижению мер по укреплению здоровья населения и системы здравоохранения России, повышению грамотности россиян в вопросах здорового образа жизни и медицины.
Как сообщила пресс-служба, в ходе сотрудничества Минздрава и Rutube будут выпущены различные видеоматериалы. Среди них документальное кино о влиянии здорового образа жизни на долголетие, обучающие видео, а также мотивационные ролики, вдохновляющие людей на позитивные изменения своей жизни и демонстрирующие преимущества заботы о собственном здоровье, уточнили в пресс-службе.
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РоссияМихаил МурашкоRutubeТехнологии
 
 
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