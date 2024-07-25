https://ria.ru/20240725/murashko-1961916167.html

Минздрав и Rutube подписали соглашение о совместных проектах

Минздрав и Rutube подписали соглашение о совместных проектах - РИА Новости, 25.07.2024

Минздрав и Rutube подписали соглашение о совместных проектах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал соглашение с видеохостингом Rutube о совместных проектах по укреплению здоровья россиян, сообщила... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:30

2024-07-25T12:30

2024-07-25T12:30

россия

михаил мурашко

rutube

технологии

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал соглашение с видеохостингом Rutube о совместных проектах по укреплению здоровья россиян, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. "Соглашение с ООО "Руформ", представляющим видеохостинг Rutube, направлено на расширение сотрудничества по вопросам здравоохранения в информационной среде", - говорится в сообщении. В рамках этого соглашения планируется реализовать совместные проекты по продвижению мер по укреплению здоровья населения и системы здравоохранения России, повышению грамотности россиян в вопросах здорового образа жизни и медицины. Как сообщила пресс-служба, в ходе сотрудничества Минздрава и Rutube будут выпущены различные видеоматериалы. Среди них документальное кино о влиянии здорового образа жизни на долголетие, обучающие видео, а также мотивационные ролики, вдохновляющие людей на позитивные изменения своей жизни и демонстрирующие преимущества заботы о собственном здоровье, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240722/medinskij-1961226629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мурашко, rutube, технологии