https://ria.ru/20240725/murashko-1961916167.html
Минздрав и Rutube подписали соглашение о совместных проектах
Минздрав и Rutube подписали соглашение о совместных проектах - РИА Новости, 25.07.2024
Минздрав и Rutube подписали соглашение о совместных проектах
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал соглашение с видеохостингом Rutube о совместных проектах по укреплению здоровья россиян, сообщила... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:30
2024-07-25T12:30
2024-07-25T12:30
россия
михаил мурашко
rutube
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал соглашение с видеохостингом Rutube о совместных проектах по укреплению здоровья россиян, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. "Соглашение с ООО "Руформ", представляющим видеохостинг Rutube, направлено на расширение сотрудничества по вопросам здравоохранения в информационной среде", - говорится в сообщении. В рамках этого соглашения планируется реализовать совместные проекты по продвижению мер по укреплению здоровья населения и системы здравоохранения России, повышению грамотности россиян в вопросах здорового образа жизни и медицины. Как сообщила пресс-служба, в ходе сотрудничества Минздрава и Rutube будут выпущены различные видеоматериалы. Среди них документальное кино о влиянии здорового образа жизни на долголетие, обучающие видео, а также мотивационные ролики, вдохновляющие людей на позитивные изменения своей жизни и демонстрирующие преимущества заботы о собственном здоровье, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240722/medinskij-1961226629.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, rutube, технологии
Россия, Михаил Мурашко, Rutube, Технологии
Минздрав и Rutube подписали соглашение о совместных проектах
Минздрав и Rutube подписали соглашение о проектах по укреплению здоровья россиян
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал соглашение с видеохостингом Rutube о совместных проектах по укреплению здоровья россиян, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Соглашение с ООО "Руформ", представляющим видеохостинг Rutube, направлено на расширение сотрудничества по вопросам здравоохранения в информационной среде", - говорится в сообщении.
В рамках этого соглашения планируется реализовать совместные проекты по продвижению мер по укреплению здоровья населения и системы здравоохранения России, повышению грамотности россиян в вопросах здорового образа жизни и медицины.
Как сообщила пресс-служба, в ходе сотрудничества Минздрава и Rutube будут выпущены различные видеоматериалы. Среди них документальное кино о влиянии здорового образа жизни на долголетие, обучающие видео, а также мотивационные ролики, вдохновляющие людей на позитивные изменения своей жизни и демонстрирующие преимущества заботы о собственном здоровье, уточнили в пресс-службе.