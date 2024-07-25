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Муфтий Гайнутдин обратился к религиозным лидерам стран мира
Муфтий Гайнутдин обратился к религиозным лидерам стран мира - РИА Новости, 25.07.2024
Муфтий Гайнутдин обратился к религиозным лидерам стран мира
Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин призвал религиозных деятелей объединить свои усилия для... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:55
2024-07-25T14:55
2024-07-25T14:55
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равиль гайнутдин
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КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин призвал религиозных деятелей объединить свои усилия для предотвращения "вселенской аморальной катастрофы". "В сложившихся условиях мы, духовные пастыри своих народов, избрали своей миссией служение Богу и распространение Его заповедей среди людей. Мы обязаны объединить все свои усилия для предотвращения вселенской аморальной катастрофы, прекращения сегрегации по принципу "высокой" культуры одного региона и духовной "отсталости" других стран", - сказал муфтий Гайнутдин на открытии V международной научно-богословской конференции "Духовный шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии" в Казани. В работе конференции примут участие религиозные деятели России, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Бразилии, Бахрейна, Китая, Индии, Египта и других стран. Также в работе форуме участвуют представители РПЦ. Ранее форумы "Духовный шелковый путь" ДУМ РФ прошли в России, Казахстане, Киргизии, Китае.
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россия, китай, казань, равиль гайнутдин, русская православная церковь, в мире
Религия, Россия, Китай, Казань, Равиль Гайнутдин, Русская православная церковь, В мире
Муфтий Гайнутдин обратился к религиозным лидерам стран мира
Глава ДУМ РФ призвал предотвратить "вселенскую аморальную катастрофу"