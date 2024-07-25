Рейтинг@Mail.ru
Муфтий Гайнутдин обратился к религиозным лидерам стран мира - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:55 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/muftiy-1961953796.html
Муфтий Гайнутдин обратился к религиозным лидерам стран мира
Муфтий Гайнутдин обратился к религиозным лидерам стран мира - РИА Новости, 25.07.2024
Муфтий Гайнутдин обратился к религиозным лидерам стран мира
Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин призвал религиозных деятелей объединить свои усилия для... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:55
2024-07-25T14:55
религия
россия
китай
казань
равиль гайнутдин
русская православная церковь
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939007956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b15a5c4a2c6d2eab0fcc079ab144f325.jpg
КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин призвал религиозных деятелей объединить свои усилия для предотвращения "вселенской аморальной катастрофы". "В сложившихся условиях мы, духовные пастыри своих народов, избрали своей миссией служение Богу и распространение Его заповедей среди людей. Мы обязаны объединить все свои усилия для предотвращения вселенской аморальной катастрофы, прекращения сегрегации по принципу "высокой" культуры одного региона и духовной "отсталости" других стран", - сказал муфтий Гайнутдин на открытии V международной научно-богословской конференции "Духовный шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии" в Казани. В работе конференции примут участие религиозные деятели России, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Бразилии, Бахрейна, Китая, Индии, Египта и других стран. Также в работе форуме участвуют представители РПЦ. Ранее форумы "Духовный шелковый путь" ДУМ РФ прошли в России, Казахстане, Киргизии, Китае.
https://ria.ru/20240724/premiya-1961598539.html
россия
китай
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939007956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e788eb3ef0c3c3f3671529508b9af399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, казань, равиль гайнутдин, русская православная церковь, в мире
Религия, Россия, Китай, Казань, Равиль Гайнутдин, Русская православная церковь, В мире
Муфтий Гайнутдин обратился к религиозным лидерам стран мира

Глава ДУМ РФ призвал предотвратить "вселенскую аморальную катастрофу"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети.
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети. - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин призвал религиозных деятелей объединить свои усилия для предотвращения "вселенской аморальной катастрофы".
"В сложившихся условиях мы, духовные пастыри своих народов, избрали своей миссией служение Богу и распространение Его заповедей среди людей. Мы обязаны объединить все свои усилия для предотвращения вселенской аморальной катастрофы, прекращения сегрегации по принципу "высокой" культуры одного региона и духовной "отсталости" других стран", - сказал муфтий Гайнутдин на открытии V международной научно-богословской конференции "Духовный шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии" в Казани.
Коран в руках муфтия - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
В Казани впервые вручат премию лучшему чтецу Корана стран БРИКС
24 июля, 00:35
В работе конференции примут участие религиозные деятели России, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Бразилии, Бахрейна, Китая, Индии, Египта и других стран. Также в работе форуме участвуют представители РПЦ.
Ранее форумы "Духовный шелковый путь" ДУМ РФ прошли в России, Казахстане, Киргизии, Китае.
 
РелигияРоссияКитайКазаньРавиль ГайнутдинРусская православная церковьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала