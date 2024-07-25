https://ria.ru/20240725/muftiy-1961953796.html

Муфтий Гайнутдин обратился к религиозным лидерам стран мира

Муфтий Гайнутдин обратился к религиозным лидерам стран мира - РИА Новости, 25.07.2024

Муфтий Гайнутдин обратился к религиозным лидерам стран мира

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин призвал религиозных деятелей объединить свои усилия для... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:55

2024-07-25T14:55

2024-07-25T14:55

религия

россия

китай

казань

равиль гайнутдин

русская православная церковь

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939007956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b15a5c4a2c6d2eab0fcc079ab144f325.jpg

КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин призвал религиозных деятелей объединить свои усилия для предотвращения "вселенской аморальной катастрофы". "В сложившихся условиях мы, духовные пастыри своих народов, избрали своей миссией служение Богу и распространение Его заповедей среди людей. Мы обязаны объединить все свои усилия для предотвращения вселенской аморальной катастрофы, прекращения сегрегации по принципу "высокой" культуры одного региона и духовной "отсталости" других стран", - сказал муфтий Гайнутдин на открытии V международной научно-богословской конференции "Духовный шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии" в Казани. В работе конференции примут участие религиозные деятели России, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Бразилии, Бахрейна, Китая, Индии, Египта и других стран. Также в работе форуме участвуют представители РПЦ. Ранее форумы "Духовный шелковый путь" ДУМ РФ прошли в России, Казахстане, Киргизии, Китае.

https://ria.ru/20240724/premiya-1961598539.html

россия

китай

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, казань, равиль гайнутдин, русская православная церковь, в мире