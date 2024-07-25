https://ria.ru/20240725/moskvichi-1961859334.html

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в четверг

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в четверг - РИА Новости, 25.07.2024

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в четверг

Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди с грозами и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T08:01

2024-07-25T08:01

2024-07-25T08:35

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

экология в россии

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди с грозами и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В городе плюс 23-25, в Подмосковье - от плюс 21 до плюс 26 градусов", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, в течение дня барометры будут показывать 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20240717/omsk-1960237111.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии