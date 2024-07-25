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Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в четверг - РИА Новости, 25.07.2024
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08:01 25.07.2024 (обновлено: 08:35 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/moskvichi-1961859334.html
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в четверг
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в четверг - РИА Новости, 25.07.2024
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в четверг
Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди с грозами и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T08:01
2024-07-25T08:35
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди с грозами и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В городе плюс 23-25, в Подмосковье - от плюс 21 до плюс 26 градусов", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, в течение дня барометры будут показывать 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в четверг

В Москве в четверг ожидаются местами кратковременные дожди, грозы и до плюс 25

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди с грозами и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В городе плюс 23-25, в Подмосковье - от плюс 21 до плюс 26 градусов", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, в течение дня барометры будут показывать 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЭкология в России
 
 
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