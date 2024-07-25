https://ria.ru/20240725/moskva-1962033332.html

Фестиваль "День Индии" в Москве примет более трех миллионов человек

Фестиваль "День Индии" в Москве примет более трех миллионов человек - РИА Новости, 25.07.2024

Фестиваль "День Индии" в Москве примет более трех миллионов человек

Фестиваль "День Индии", который пройдёт с 15 по 18 августа в ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве, примет более трёх миллионов человек, ожидает основатель... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T19:57

2024-07-25T19:57

2024-07-25T19:57

москва

индия

россия

сэмми котвани

нарендра моди

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Фестиваль "День Индии", который пройдёт с 15 по 18 августа в ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве, примет более трёх миллионов человек, ожидает основатель фестиваля "День Индии", президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. "Мы хотим увидеть как можно больше гостей, общая площадь площадки около 27 гектар. Это немаленькая площадка. Мы хотим увидеть 3 миллиона - если столько придёт, мы будем довольны. Нарендра Моди прилетал в Москву 9 июля, слушал об этом празднике и был очень рад. Попросил сделать в этом году самый масштабный праздник. У нас будет очень много разных зон, в общей сложности будет 30 разных зон", - сказал он. "Как вы знаете, индийцы очень гостеприимны, мы любим угощать гостей чаем, кофе. Как только вы придёте на фестиваль, вам предложат бесплатный чай, кофе и сладости, чтобы вы могли прочувствовать атмосферу. Там будет не только это, а ещё большое количество песен, свадебная церемония, чтобы российские пары смогли получить шанс пожениться в индийском стиле", - сообщила главный организатор фестиваля "День Индии" Даша Котвани. Она добавила, что на фестивале будет большое количество фильмов для просмотра каждый день, шоу на тему моды, где будут представлена традиционная индийская одежда для всех возрастов, а демонстрировать её будут индийские семьи, живущие в Москве. Котвани также заявил, что в мероприятии примет участие посол Индии в Москве, отметив, что в этом году исполняется 77 лет установления дипломатических отношений между Россией и Индией Ежегодный фестиваль "День Индии" пройдет с 15 по 18 августа в московском ландшафтном парке "Остров мечты" и станет девятым фестивалем индийской культуры.

https://ria.ru/20240216/festival-1927743036.html

https://ria.ru/20240711/moskva-1959039408.html

https://ria.ru/20231219/indiya-1916700922.html

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москва, индия, россия, сэмми котвани, нарендра моди