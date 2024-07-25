https://ria.ru/20240725/moskva-1961914680.html
Правоохранители рассказали о мужчине, пытавшемся украсть младенца в Москве
Правоохранители рассказали о мужчине, пытавшемся украсть младенца в Москве - РИА Новости, 25.07.2024
Правоохранители рассказали о мужчине, пытавшемся украсть младенца в Москве
Мужчина, пытавшийся украсть младенца из рук матери в Москве, предположительно, находился под действием наркотиков, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:25
2024-07-25T12:25
2024-07-25T12:26
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся украсть младенца из рук матери в Москве, предположительно, находился под действием наркотиков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В столичном СК сообщали, что 24 июля мужчина у дома на Ферганском проезде в Москве напал на незнакомую женщину, выхватил у нее из рук ребенка 2024 года рождения и попытался сбежать, но за ним погнался очевидец, и подозреваемый бросил младенца на землю, причинив ему травмы. Возбуждено уголовное дело о похищении человека. "По предварительным данным, мужчина, который пытался похитить ребенка, находился под действием наркотических веществ", - сказал собеседник агентства. Другой источник уточнил агентству, что мужчина был ранее судим.
https://ria.ru/20240109/novosibirsk-1920305965.html
москва
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Мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать
В Москве мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать, рассказали в СК.
За похитителем погнался прохожий, после чего подозреваемый бросил ребенка на землю (тот получил травмы).
Фигурант задержан, заведено дело по статье о похищении. Мужчина, вероятно, был под действием наркотиков, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
2024-07-25T12:25
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РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Правоохранители рассказали о мужчине, пытавшемся украсть младенца в Москве
СК: пытавшийся украсть младенца в Москве мужчина мог быть под наркотиками