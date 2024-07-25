https://ria.ru/20240725/moskva-1961914680.html

Правоохранители рассказали о мужчине, пытавшемся украсть младенца в Москве

Правоохранители рассказали о мужчине, пытавшемся украсть младенца в Москве - РИА Новости, 25.07.2024

Правоохранители рассказали о мужчине, пытавшемся украсть младенца в Москве

Мужчина, пытавшийся украсть младенца из рук матери в Москве, предположительно, находился под действием наркотиков, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:25

2024-07-25T12:25

2024-07-25T12:26

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся украсть младенца из рук матери в Москве, предположительно, находился под действием наркотиков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В столичном СК сообщали, что 24 июля мужчина у дома на Ферганском проезде в Москве напал на незнакомую женщину, выхватил у нее из рук ребенка 2024 года рождения и попытался сбежать, но за ним погнался очевидец, и подозреваемый бросил младенца на землю, причинив ему травмы. Возбуждено уголовное дело о похищении человека. "По предварительным данным, мужчина, который пытался похитить ребенка, находился под действием наркотических веществ", - сказал собеседник агентства. Другой источник уточнил агентству, что мужчина был ранее судим.

https://ria.ru/20240109/novosibirsk-1920305965.html

москва

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2024

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Мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать В Москве мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать, рассказали в СК. За похитителем погнался прохожий, после чего подозреваемый бросил ребенка на землю (тот получил травмы). Фигурант задержан, заведено дело по статье о похищении. Мужчина, вероятно, был под действием наркотиков, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. 2024-07-25T12:25 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)