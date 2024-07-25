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В Петербурге мошенники выдавали себя за участников "Битвы экстрасенсов" - РИА Новости, 25.07.2024
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17:15 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/moshenniki-1962001429.html
В Петербурге мошенники выдавали себя за участников "Битвы экстрасенсов"
В Петербурге мошенники выдавали себя за участников "Битвы экстрасенсов" - РИА Новости, 25.07.2024
В Петербурге мошенники выдавали себя за участников "Битвы экстрасенсов"
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга осудил группу мошенников, которые выдавали себя за участников шоу "Битва экстрасенсов", получая деньги за оплату... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:15
2024-07-25T17:15
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга осудил группу мошенников, которые выдавали себя за участников шоу "Битва экстрасенсов", получая деньги за оплату услуг "ясновидящих", сообщила объединенная пресс-служба судов города. Как информирует ведомство, преступная группа действовала с февраля 2017 года по март 2020 года, они размещали объявления от имени настоящих участников шоу и брали деньги за услуги экстрасенсов. Фигурантами дела о мошенничестве стали Арслан Биргалин, Татьяна Саушкина и Маргарита Шаратова. "Биргалин совершил 12 эпизодов мошенничества на сумму более 939 тысяч рублей, выполняя не только роль организатора, но и помощника экстрасенсов, а также Олега Шепса (победитель 14-го сезона - ред.). Саушкина... один раз притворилась Татьяной Лариной (финалист 15-й битвы - ред.). Шаратова... дважды выступала в роли Фатимы Хадуевой (участница 13-го сезона - ред.)" – рассказали в пресс-службе. Отмечается, что к услугам мошенников в основном прибегали люди, которые надеялись вернуть утраченную любовь. Также одна из потерпевших просила поставить защиту на своего сына. Ей предложили "семикупольную" защиту на семь лет за 77,777 тысячи рублей или "двенадцатиапостольную" защиту на 12 лет за 121,212 тысячи рублей. "Фигуранты вину признали, раскаялись, ущерб частично погасили. Суд назначил наказание... Биргалину - 5 лет в исправительной колонии общего режима. Саушкиной (один эпизод) - 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Шаратовой (два эпизода) - 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240605/vedma-1950792340.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге мошенники выдавали себя за участников "Битвы экстрасенсов"

Мошенники, выдававшие себя за участников "Битвы экстрасенсов", получили сроки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга осудил группу мошенников, которые выдавали себя за участников шоу "Битва экстрасенсов", получая деньги за оплату услуг "ясновидящих", сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Как информирует ведомство, преступная группа действовала с февраля 2017 года по март 2020 года, они размещали объявления от имени настоящих участников шоу и брали деньги за услуги экстрасенсов. Фигурантами дела о мошенничестве стали Арслан Биргалин, Татьяна Саушкина и Маргарита Шаратова.
Елена Суликова - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Задержанная "ведьма" Алена Полынь не участвовала в "Битве экстрасенсов"
5 июня, 19:53
«
"Биргалин совершил 12 эпизодов мошенничества на сумму более 939 тысяч рублей, выполняя не только роль организатора, но и помощника экстрасенсов, а также Олега Шепса (победитель 14-го сезона - ред.). Саушкина... один раз притворилась Татьяной Лариной (финалист 15-й битвы - ред.). Шаратова... дважды выступала в роли Фатимы Хадуевой (участница 13-го сезона - ред.)" – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что к услугам мошенников в основном прибегали люди, которые надеялись вернуть утраченную любовь. Также одна из потерпевших просила поставить защиту на своего сына. Ей предложили "семикупольную" защиту на семь лет за 77,777 тысячи рублей или "двенадцатиапостольную" защиту на 12 лет за 121,212 тысячи рублей.
«
"Фигуранты вину признали, раскаялись, ущерб частично погасили. Суд назначил наказание... Биргалину - 5 лет в исправительной колонии общего режима. Саушкиной (один эпизод) - 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Шаратовой (два эпизода) - 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", – говорится в сообщении.
В зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Экс-участницу "Битвы экстрасенсов" оштрафовали за дискредитацию ВС России
22 декабря 2023, 18:58
 
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