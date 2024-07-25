https://ria.ru/20240725/monastyr-1961877540.html

Советник патриарха допустил, что мятежный монастырь на Афоне возьмут силой

Советник патриарха допустил, что мятежный монастырь на Афоне возьмут силой - РИА Новости, 25.07.2024

Советник патриарха допустил, что мятежный монастырь на Афоне возьмут силой

Патриарх Константинопольский Варфоломей не остановится перед тем, чтобы использовать свои связи в госдепе США для того, чтобы взять под контроль монастырь... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T10:19

2024-07-25T10:19

2024-07-25T11:28

религия

афон (гора)

россия

украина

николай балашов

украинская православная церковь

константинопольский патриархат

русская православная церковь

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей не остановится перед тем, чтобы использовать свои связи в госдепе США для того, чтобы взять под контроль монастырь Эсфигмен на священной горе Афон, воздействуя на греческие власти, решение споров путем насилия стало для него в порядке вещей, таким мнением с РИА Новости поделился советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Ранее специалист по церковным отношениям, богослов, греческий журналист Александрос Стефанопулос сообщил РИА Новости, что на Афон были введены полицейские силы с целью выселить "старое братство" из "мятежного" монастыря Эсфигмен, а его игумен Мефодий (Папаламбракопуло) призвал не допустить захвата монастыря полицией, заявив, что монахи будут защищать обитель. "Решать религиозные споры посредством насильственного изгнания - обычная практика Константинопольского патриарха Варфоломея, который, несомненно, стоит за действиями греческой полиции… Патриарх Варфоломей будет добиваться результативных действий греческих властей, используя в качестве рычага американскую дипломатию - должна же быть на деле проявлена благодарность госдепа за выполнение поставленных задач на Украине и в других местах. Фанар уже не раз намекал, что векселя до сих пор не оплачены, обещания поддержки плохо выполняются, школу на острове Халки так и не открыли, статус "вселенского" патриарха турки так и не признали, а на Украине в качестве "ставропигии" передали всего один храм вместо многих обещанных (экс-президентом) Порошенко, да и то в пользование, а не в собственность", – сказал РИА Новости протоиерей. Он напомнил, что Эсфигмен уже пытались "зачистить" 21 год назад, предварительно взяв монастырь в кольцо блокады, что привело к жертве среди братии, и не исключил штурма монастыря силовиками. "Эта осада стоила тогда жизни 25-летнему монаху, который пытался в обход полицейских засад вернуть в обитель оставшийся вне монастыря трактор. После этого греческое государство побоялось народного гнева больше, чем строгого взгляда патриарха Варфоломея и велело снять осаду. Приготовления к штурму с тех пор предпринимались не однажды, но до боевых действий дело так и не доходило. Посмотрим, что будет на сей раз", – рассказал он. Балашов подчеркнул, что многочисленные акты насилия против верующих и духовенства канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны раскольников не удостаивались осуждения Константинопольского патриарха. "Мы хорошо знаем, что ни одним словом не осудил стамбульский предстоятель подконтрольную ему раскольническую организацию ПЦУ (так называемая "Православная церковь Украины") за бесчисленные акты насилия при захвате храмов канонической Украинской православной церкви. Ни разу не выразил ни малейшего сочувствия арестованным и преследуемым иерархам, клирикам и мирянам Украинской православной церкви. Да даже и в отношении подведомственного ему Афона - пальцем не пошевелил, чтобы освободить из тюрьмы Ватопедского игумена Ефрема, когда тот оказался в заключении в результате сомнительных обвинений. Только Россия, только Русская церковь тогда заступилась за афонского священнослужителя, и в результате он был освобожден (позднее отплатив русским черной неблагодарностью в виде признания раскольнической ПЦУ, с разрешением ее "епископам" и "священникам" служить в своем монастыре)", – заключил советник патриарха. Игумен афонского монастыря Ватопед архимандрит Ефрем (Куцу) находился в предварительном заключении в афинской тюрьме с конца декабря 2011 года по конец марта 2012 года. Обвинение касалось бартерных сделок по недвижимости между монастырем и греческим государством, которые, по предположению следствия, нанесли государству ущерб. Так называемый "ватопедский скандал" сыграл важную роль в смене власти на досрочных парламентских выборах в Греции в 2009 году. В поддержку игумена, который в прошлом году привозил в Россию чтимую православную святыню пояс Богородицы, высказывались МИД РФ и Русская православная церковь, суд в итоге согласился с мнением защиты и прокурора, которые считают, что Ефрем не опасен для общества, и меры пресечения не обязательно должны включать содержание под стражей. Святая гора Афон является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греции. Юрисдикционно Афон относится к Константинопольскому патриархату, но при этом имеет административную независимость от него и внутреннюю самостоятельность. Решения в Афонской монашеской республике принимаются 20 монастырями, представители которых составляют управляющий орган – Священный Кинот. В конце марта 2022 года патриарх Варфоломей на встрече с монахами "нового братства" афонского монастыря Эсфигмен и его игуменом архимандритом Варфоломеем заявил, что должны быть выполнены решения греческих судов, монастырь надо освободить от "захвативших его нецерковных, не святогорских поселенцев". За монастырь много лет идет спор между "старым братством" монахов, которое уже почти полвека противостоит Константинопольскому патриарху и отказывается покидать мятежный монастырь, и "новым братством", созданным в 2005 году. СМИ тогда писали, что Варфоломей намерен изгнать и русских монахов, против которых греческие СМИ развернули информационную войну и регулярно писали о том, что Афон якобы стал "гнездом русских агентов". Как сообщал РИА Новости источник в Элладской православной церкви, во время посещения патриархом Варфоломеем Афона 27-29 мая 2022 года в монашеской общине ему прямо сказали, что если он поднимет вопрос о высылке монахов какой бы то ни было национальности, Священный Кинот выскажет свою точку зрения и опубликует заявление. По словам источника, патриарху также объяснили, что давление, которое он оказывает на правительство с целью решить проблемы с монастырем Эсфигмен, "повернет всех против него", поскольку это исторический монастырь, для которого такие решения неприемлемы. Конфликт между монастырем Эсфигмен и Константинопольским патриархатом, власть которого признает Афон, длится с 1965 года. Поводом для этого стала встреча Константинопольского патриарха Афинагора с папой Римским Павлом VI и дальнейшее сотрудничество с католиками, которое эсфигмениты расценили как отступничество патриарха от православной веры. Девятнадцать афонских монастырей и назначенная церковными властями "легальная" община Эсфигмена постановили, что нынешние насельники обители являются раскольниками, "старое братство" должно выселиться. Однако монахи отказались покидать монастырь - один из старейших на Афоне. Он был построен в V веке, в нем хранится множество мощей и реликвий, библиотека насчитывает почти 400 старинных рукописей и восемь тысяч книг.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957772323.html

https://ria.ru/20240612/monastyr-1952449578.html

https://ria.ru/20240723/rada-1961497818.html

https://ria.ru/20240720/tserkov-1960973428.html

https://ria.ru/20240623/palomniki-1954852768.html

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Варвара Скокшина

афон (гора), россия, украина, николай балашов, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, русская православная церковь