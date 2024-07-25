https://ria.ru/20240725/moldaviya-1962040649.html

Опрос: две трети жителей Молдавии считают правящую партию коррумпированной

Опрос: две трети жителей Молдавии считают правящую партию коррумпированной - РИА Новости, 25.07.2024

Опрос: две трети жителей Молдавии считают правящую партию коррумпированной

Две трети жителей Молдавии считают, что представители правящей в республике партии "Действия и солидарность" (ПДС) задействованы в коррупции, и почти столько... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T20:47

2024-07-25T20:47

2024-07-25T20:47

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 25 июл – РИА Новости. Две трети жителей Молдавии считают, что представители правящей в республике партии "Действия и солидарность" (ПДС) задействованы в коррупции, и почти столько же, что действующий президент республики Майя Санду ответственна за правление ПДС, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в июле Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. Жителей Молдавии попросили выразить мнение о том, существует ли коррупция в рядах ПДС. Утвердительный ответ дали 75% респондентов, 13% опрошенных считают, что это не так, а 12% - затруднились с ответом. При этом 71% респондентов уверены, что президент Санду напрямую ответственна за правление ПДС. Посчитали, что глава государства не имеет отношения к делам ПДС, 26% опрошенных и 6% не смогли дать ответа. Опрос проводился со 8 по 21 июля, в нем приняли участие 1093 человек. Максимальная погрешность составляет 3%. Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947655431.html

https://ria.ru/20240725/moldaviya-1962038392.html

молдавия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, майя санду