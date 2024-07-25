https://ria.ru/20240725/moldaviya-1962040649.html
Опрос: две трети жителей Молдавии считают правящую партию коррумпированной
Опрос: две трети жителей Молдавии считают правящую партию коррумпированной - РИА Новости, 25.07.2024
Опрос: две трети жителей Молдавии считают правящую партию коррумпированной
Две трети жителей Молдавии считают, что представители правящей в республике партии "Действия и солидарность" (ПДС) задействованы в коррупции, и почти столько... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:47
2024-07-25T20:47
2024-07-25T20:47
в мире
молдавия
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
КИШИНЕВ, 25 июл – РИА Новости. Две трети жителей Молдавии считают, что представители правящей в республике партии "Действия и солидарность" (ПДС) задействованы в коррупции, и почти столько же, что действующий президент республики Майя Санду ответственна за правление ПДС, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в июле Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. Жителей Молдавии попросили выразить мнение о том, существует ли коррупция в рядах ПДС. Утвердительный ответ дали 75% респондентов, 13% опрошенных считают, что это не так, а 12% - затруднились с ответом. При этом 71% респондентов уверены, что президент Санду напрямую ответственна за правление ПДС. Посчитали, что глава государства не имеет отношения к делам ПДС, 26% опрошенных и 6% не смогли дать ответа. Опрос проводился со 8 по 21 июля, в нем приняли участие 1093 человек. Максимальная погрешность составляет 3%. Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947655431.html
https://ria.ru/20240725/moldaviya-1962038392.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Опрос: две трети жителей Молдавии считают правящую партию коррумпированной
IMAS: две трети жителей Молдавии уверены в коррумпированности правящей партии
КИШИНЕВ, 25 июл – РИА Новости.
Две трети жителей Молдавии считают, что представители правящей в республике партии "Действия и солидарность" (ПДС) задействованы в коррупции, и почти столько же, что действующий президент республики Майя Санду ответственна за правление ПДС, свидетельствуют данные соцопроса
, проведенного в июле Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.
Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
Жителей Молдавии попросили выразить мнение о том, существует ли коррупция в рядах ПДС. Утвердительный ответ дали 75% респондентов, 13% опрошенных считают, что это не так, а 12% - затруднились с ответом.
При этом 71% респондентов уверены, что президент Санду напрямую ответственна за правление ПДС. Посчитали, что глава государства не имеет отношения к делам ПДС, 26% опрошенных и 6% не смогли дать ответа.
Опрос проводился со 8 по 21 июля, в нем приняли участие 1093 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.
Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.