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Жители Молдавии хотели бы прихода к власти нового человека, показал опрос - РИА Новости, 25.07.2024
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20:30 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/moldaviya-1962038392.html
Жители Молдавии хотели бы прихода к власти нового человека, показал опрос
Жители Молдавии хотели бы прихода к власти нового человека, показал опрос - РИА Новости, 25.07.2024
Жители Молдавии хотели бы прихода к власти нового человека, показал опрос
Больше половины жителей Молдавии предпочли бы видеть на посту президента страны нового человека, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в июле... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:30
2024-07-25T20:30
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 25 июл – РИА Новости. Больше половины жителей Молдавии предпочли бы видеть на посту президента страны нового человека, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в июле Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. Жителей Молдавии попросили ответить, достойна ли нынешний президент республики Майя Санду быть переизбранной на должность главы государства на предстоящих выборах. Лишь 37% респондентов (39% в мае) дали утвердительный ответ. Посчитали более благоприятным исходом выборов появление на посту президента нового человека 58% опрошенных (55% в мае). Согласно опросу, меньше половины респондентов - 44% - верят в то, что Санду может победить на выборах президента, примерно столько же - 40% - скептически относятся и к победе кандидата от оппозиции и 16% - не решились предположить какой-то из вариантов итогов выборов. Опрос проводился со 8 по 21 июля, в нем приняли участие 1093 человек. Максимальная погрешность составляет 3%. Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240724/opros-1961795478.html
https://ria.ru/20240725/moldaviya-1962037415.html
https://ria.ru/20240724/moldaviya-1961818592.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Жители Молдавии хотели бы прихода к власти нового человека, показал опрос

IMAS: более половины жителей Молдавии хотят прихода к власти нового человека

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июл – РИА Новости. Больше половины жителей Молдавии предпочли бы видеть на посту президента страны нового человека, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в июле Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
Майя Санду и Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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Жителей Молдавии попросили ответить, достойна ли нынешний президент республики Майя Санду быть переизбранной на должность главы государства на предстоящих выборах. Лишь 37% респондентов (39% в мае) дали утвердительный ответ. Посчитали более благоприятным исходом выборов появление на посту президента нового человека 58% опрошенных (55% в мае).
Согласно опросу, меньше половины респондентов - 44% - верят в то, что Санду может победить на выборах президента, примерно столько же - 40% - скептически относятся и к победе кандидата от оппозиции и 16% - не решились предположить какой-то из вариантов итогов выборов.
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Опрос проводился со 8 по 21 июля, в нем приняли участие 1093 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.
Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
В Молдавии назвали поддержку антироссийских санкций самоуничтожением
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В миреМолдавияМайя Санду
 
 
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