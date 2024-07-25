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Опрос показал, как жители Молдавии относятся к присоединению к Румынии - РИА Новости, 25.07.2024
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20:20 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/moldaviya-1962037415.html
Опрос показал, как жители Молдавии относятся к присоединению к Румынии
Опрос показал, как жители Молдавии относятся к присоединению к Румынии - РИА Новости, 25.07.2024
Опрос показал, как жители Молдавии относятся к присоединению к Румынии
Больше половины жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс и Румынию, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:20
2024-07-25T20:20
в мире
молдавия
румыния
россия
майя санду
нато
евросоюз
евразийский экономический союз
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КИШИНЕВ, 25 июл – РИА Новости. Больше половины жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс и Румынию, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в июле Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Жителям Молдавии предложили ответить, как бы они проголосовали в случае, если бы в ближайшее воскресенье прошли референдумы о присоединении страны к НАТО, ЕС, ЕАЭС и Румынии. За присоединение к альянсу выступили 26% респондентов, против вступления в блок высказались 58% опрошенных, 3% - не участвовали бы, а остальные не смогли определиться с ответом. Согласно данным опроса, в случае референдума о присоединении Молдавии к Евросоюзу, положительный ответ дали 53% респондентов, отрицательный - 33%, а в народном голосовании о присоединении республики к Евразийскому Союзу - 38% опрошенных выступили бы "за" и 40% - "против". В случае референдума о присоединении страны к Румынии, лишь 36% респондентов согласились бы с подобным выбором, а 53% проголосовали бы "против" него. При этом большинство - 45% - за сбалансированную многовекторную внешнюю политику: и с Россией, и с Западом, 31% - за сугубо прозападную внешнюю политику, 12% - за сугубо пророссийскую внешнюю политику, 6% - за ориентацию на объединение с Румынией и еще 6% не определились с ответом. Опрос проводился со 8 по 21 июля, в нем приняли участие 1093 человек. Максимальная погрешность составляет 3%. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20240627/moldaviya-1955850558.html
https://ria.ru/20240724/opros-1961795478.html
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в мире, молдавия, румыния, россия, майя санду, нато, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Румыния, Россия, Майя Санду, НАТО, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Опрос показал, как жители Молдавии относятся к присоединению к Румынии

IMAS: 58% жителей Молдавии против присоединения к Румынии и вступления в НАТО

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июл – РИА Новости. Больше половины жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс и Румынию, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в июле Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.
Жителям Молдавии предложили ответить, как бы они проголосовали в случае, если бы в ближайшее воскресенье прошли референдумы о присоединении страны к НАТО, ЕС, ЕАЭС и Румынии. За присоединение к альянсу выступили 26% респондентов, против вступления в блок высказались 58% опрошенных, 3% - не участвовали бы, а остальные не смогли определиться с ответом.
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Согласно данным опроса, в случае референдума о присоединении Молдавии к Евросоюзу, положительный ответ дали 53% респондентов, отрицательный - 33%, а в народном голосовании о присоединении республики к Евразийскому Союзу - 38% опрошенных выступили бы "за" и 40% - "против". В случае референдума о присоединении страны к Румынии, лишь 36% респондентов согласились бы с подобным выбором, а 53% проголосовали бы "против" него.
При этом большинство - 45% - за сбалансированную многовекторную внешнюю политику: и с Россией, и с Западом, 31% - за сугубо прозападную внешнюю политику, 12% - за сугубо пророссийскую внешнюю политику, 6% - за ориентацию на объединение с Румынией и еще 6% не определились с ответом.
Опрос проводился со 8 по 21 июля, в нем приняли участие 1093 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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В миреМолдавияРумынияРоссияМайя СандуНАТОЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
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