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Митрополита Илариона отстранили от управления Будапештской епархией - РИА Новости, 25.07.2024
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Религия
 
19:01 25.07.2024 (обновлено: 21:59 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/mitropolit-1962024453.html
Митрополита Илариона отстранили от управления Будапештской епархией
Митрополита Илариона отстранили от управления Будапештской епархией - РИА Новости, 25.07.2024
Митрополита Илариона отстранили от управления Будапештской епархией
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) создал комиссию по изучению состояния дел в Будапештско-Венгерской епархии и отстранил митрополита... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:01
2024-07-25T21:59
религия
митрополит иларион (алфеев)
русская православная церковь
будапешт
священный синод рпц
западная европа
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) создал комиссию по изучению состояния дел в Будапештско-Венгерской епархии и отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева) от управления ею на время этой комиссии."Имели суждение: о положении дел в Будапештско-Венгерской епархии. Постановили: образовать Комиссию по изучению положения дел в Будапештско-Венгерской епархии. На время работы названной Комиссии временно отстранить митрополита Будапештского и Венгерского Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархии… Освободить митрополита Илариона от должностей председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и председателя Комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию", – говорится в журналах состоявшегося в четверг заседания Синода, опубликованных сайтом РПЦ.Синод назначил исполняющим обязанности председателя обеих комиссий епископа Егорьевского Мефодия (Зинковского), а временное управление Будапештско-Венгерской епархией поручил Патриаршему экзарху Западной Европы митрополиту Корсунскому и Западноевропейскому Нестору (Сиротенко).Из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште в начале января похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму. Было возбуждено уголовное дело, полиция начала расследование, в помещении, где произошла кража, был произведен обыск, сняты отпечатки пальцев, взяты образцы ДНК. В связи с этим венгерская полиция объявила в розыск бывшего иподиакона митрополита Илариона Георгия Сузуки.Впоследствии в "Новой газете Европа" (Минюст РФ внес ее в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) были опубликованы несколько аудиозаписей бесед Георгия Сузуки с митрополитом, а также его рассказ о якобы имевших место домогательствах со стороны главы епархии. Обвинения со стороны Сузуки митрополит назвал несостоятельными и выразил готовность готов оспаривать их в суде. Подлинность сделанных записей, отсутствие в них фальсификации или монтажа также должна быть доказана судом, считает он. Митрополит также рассказал РИА Новости, что мать Георгия Сузуки Вероника требовала от архиерея 384 тысячи евро за уничтожение записей.Священнослужители Будапештской и Венгерской епархии в открытом обращении назвали публикации о якобы имевших место домогательствах клеветой и провокациями.
https://ria.ru/20240709/mitropolit-1958444464.html
https://ria.ru/20240717/mitropolit--1960275930.html
будапешт
западная европа
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митрополит иларион (алфеев), русская православная церковь, будапешт, священный синод рпц, западная европа
Религия, Митрополит Иларион (Алфеев), Русская православная церковь, Будапешт, Священный Синод РПЦ, Западная Европа
Митрополита Илариона отстранили от управления Будапештской епархией

Синод РПЦ отстранил митрополита Илариона от управления Будапештской епархией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМитрополит Иларион
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Митрополит Иларион. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) создал комиссию по изучению состояния дел в Будапештско-Венгерской епархии и отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева) от управления ею на время этой комиссии.
«
"Имели суждение: о положении дел в Будапештско-Венгерской епархии. Постановили: образовать Комиссию по изучению положения дел в Будапештско-Венгерской епархии. На время работы названной Комиссии временно отстранить митрополита Будапештского и Венгерского Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархии… Освободить митрополита Илариона от должностей председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и председателя Комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию", – говорится в журналах состоявшегося в четверг заседания Синода, опубликованных сайтом РПЦ.
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Митрополит Иларион заявил, что мать Сузуки вымогала у него 384 тыс евро
9 июля, 11:13
Синод назначил исполняющим обязанности председателя обеих комиссий епископа Егорьевского Мефодия (Зинковского), а временное управление Будапештско-Венгерской епархией поручил Патриаршему экзарху Западной Европы митрополиту Корсунскому и Западноевропейскому Нестору (Сиротенко).
Из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште в начале января похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму. Было возбуждено уголовное дело, полиция начала расследование, в помещении, где произошла кража, был произведен обыск, сняты отпечатки пальцев, взяты образцы ДНК. В связи с этим венгерская полиция объявила в розыск бывшего иподиакона митрополита Илариона Георгия Сузуки.
Впоследствии в "Новой газете Европа" (Минюст РФ внес ее в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) были опубликованы несколько аудиозаписей бесед Георгия Сузуки с митрополитом, а также его рассказ о якобы имевших место домогательствах со стороны главы епархии. Обвинения со стороны Сузуки митрополит назвал несостоятельными и выразил готовность готов оспаривать их в суде. Подлинность сделанных записей, отсутствие в них фальсификации или монтажа также должна быть доказана судом, считает он. Митрополит также рассказал РИА Новости, что мать Георгия Сузуки Вероника требовала от архиерея 384 тысячи евро за уничтожение записей.
Священнослужители Будапештской и Венгерской епархии в открытом обращении назвали публикации о якобы имевших место домогательствах клеветой и провокациями.
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Митрополит Иларион отреагировал на обвинения в домогательстве
17 июля, 16:05
 
РелигияМитрополит Иларион (Алфеев)Русская православная церковьБудапештСвященный Синод РПЦЗападная Европа
 
 
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