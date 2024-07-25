https://ria.ru/20240725/miny-1961999355.html
Патрушев рассказал об украинской угрозе в Черном море
Патрушев рассказал об украинской угрозе в Черном море - РИА Новости, 25.07.2024
Патрушев рассказал об украинской угрозе в Черном море
Дрейфующие морские мины, беспорядочно устанавливаемые военно-морскими силами Украины, все чаще угрожают гражданским судам в Черном море, а украинские... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:11
2024-07-25T17:11
2024-07-25T17:11
в мире
украина
черное море
россия
николай патрушев
gps
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149544/85/1495448536_0:52:2734:1590_1920x0_80_0_0_e1650c4db9c0e71b1ee3d36bbbc9aad9.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дрейфующие морские мины, беспорядочно устанавливаемые военно-морскими силами Украины, все чаще угрожают гражданским судам в Черном море, а украинские безэкипажные катера, теряющие курс из-за сбоя GPS-навигации, несут непредсказуемую опасность судоходству, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики. "Беспорядочное минирование прибрежной акватории подконтрольными Западу украинскими ВМС приводит к самопроизвольному дрейфу морских мин, что все чаще угрожает гражданским судам", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "Непредсказуемую опасность судоходству и прибрежной инфраструктуре несут и теряющие курс из-за сбоя работы GPS-навигации безэкипажные катера", - добавил он.
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927001702.html
украина
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149544/85/1495448536_133:0:2602:1852_1920x0_80_0_0_ae5742f6e22eaa61cea11be565611bfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, черное море, россия, николай патрушев, gps
В мире, Украина, Черное море, Россия, Николай Патрушев, GPS
Патрушев рассказал об украинской угрозе в Черном море
Патрушев: украинские мины все чаще угрожают гражданским судам в Черном море
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дрейфующие морские мины, беспорядочно устанавливаемые военно-морскими силами Украины, все чаще угрожают гражданским судам в Черном море, а украинские безэкипажные катера, теряющие курс из-за сбоя GPS-навигации, несут непредсказуемую опасность судоходству, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики.
"Беспорядочное минирование прибрежной акватории подконтрольными Западу украинскими ВМС приводит к самопроизвольному дрейфу морских мин, что все чаще угрожает гражданским судам", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
"Непредсказуемую опасность судоходству и прибрежной инфраструктуре несут и теряющие курс из-за сбоя работы GPS-навигации безэкипажные катера", - добавил он.