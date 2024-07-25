Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал об украинской угрозе в Черном море - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/miny-1961999355.html
Патрушев рассказал об украинской угрозе в Черном море
Патрушев рассказал об украинской угрозе в Черном море - РИА Новости, 25.07.2024
Патрушев рассказал об украинской угрозе в Черном море
Дрейфующие морские мины, беспорядочно устанавливаемые военно-морскими силами Украины, все чаще угрожают гражданским судам в Черном море, а украинские... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:11
2024-07-25T17:11
в мире
украина
черное море
россия
николай патрушев
gps
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149544/85/1495448536_0:52:2734:1590_1920x0_80_0_0_e1650c4db9c0e71b1ee3d36bbbc9aad9.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дрейфующие морские мины, беспорядочно устанавливаемые военно-морскими силами Украины, все чаще угрожают гражданским судам в Черном море, а украинские безэкипажные катера, теряющие курс из-за сбоя GPS-навигации, несут непредсказуемую опасность судоходству, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики. "Беспорядочное минирование прибрежной акватории подконтрольными Западу украинскими ВМС приводит к самопроизвольному дрейфу морских мин, что все чаще угрожает гражданским судам", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "Непредсказуемую опасность судоходству и прибрежной инфраструктуре несут и теряющие курс из-за сбоя работы GPS-навигации безэкипажные катера", - добавил он.
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927001702.html
украина
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149544/85/1495448536_133:0:2602:1852_1920x0_80_0_0_ae5742f6e22eaa61cea11be565611bfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, черное море, россия, николай патрушев, gps
В мире, Украина, Черное море, Россия, Николай Патрушев, GPS
Патрушев рассказал об украинской угрозе в Черном море

Патрушев: украинские мины все чаще угрожают гражданским судам в Черном море

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЧерное море на закате
Черное море на закате - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Черное море на закате. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дрейфующие морские мины, беспорядочно устанавливаемые военно-морскими силами Украины, все чаще угрожают гражданским судам в Черном море, а украинские безэкипажные катера, теряющие курс из-за сбоя GPS-навигации, несут непредсказуемую опасность судоходству, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики.
"Беспорядочное минирование прибрежной акватории подконтрольными Западу украинскими ВМС приводит к самопроизвольному дрейфу морских мин, что все чаще угрожает гражданским судам", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
"Непредсказуемую опасность судоходству и прибрежной инфраструктуре несут и теряющие курс из-за сбоя работы GPS-навигации безэкипажные катера", - добавил он.
Морской тральщик Валентин Пикуль Черноморского флота РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Тральщики провели разведку в Черном море в условиях минной опасности
13 февраля, 09:52
 
В миреУкраинаЧерное мореРоссияНиколай ПатрушевGPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала