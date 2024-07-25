https://ria.ru/20240725/miny-1961999355.html

Патрушев рассказал об украинской угрозе в Черном море

Патрушев рассказал об украинской угрозе в Черном море - РИА Новости, 25.07.2024

Патрушев рассказал об украинской угрозе в Черном море

Дрейфующие морские мины, беспорядочно устанавливаемые военно-морскими силами Украины, все чаще угрожают гражданским судам в Черном море, а украинские... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:11

2024-07-25T17:11

2024-07-25T17:11

в мире

украина

черное море

россия

николай патрушев

gps

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дрейфующие морские мины, беспорядочно устанавливаемые военно-морскими силами Украины, все чаще угрожают гражданским судам в Черном море, а украинские безэкипажные катера, теряющие курс из-за сбоя GPS-навигации, несут непредсказуемую опасность судоходству, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики. "Беспорядочное минирование прибрежной акватории подконтрольными Западу украинскими ВМС приводит к самопроизвольному дрейфу морских мин, что все чаще угрожает гражданским судам", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "Непредсказуемую опасность судоходству и прибрежной инфраструктуре несут и теряющие курс из-за сбоя работы GPS-навигации безэкипажные катера", - добавил он.

https://ria.ru/20240213/ukraina-1927001702.html

украина

черное море

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в мире, украина, черное море, россия, николай патрушев, gps