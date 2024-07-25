https://ria.ru/20240725/mid-1961852839.html

МИД выступил за четкие законодательные правила работы IT-корпораций

МИД выступил за четкие законодательные правила работы IT-корпораций - РИА Новости, 25.07.2024

МИД выступил за четкие законодательные правила работы IT-корпораций

Россия выступает за четкие законодательные правила деятельности IT-корпораций и наделение регуляторов необходимыми контрольными полномочиями, заявил РИА Новости РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T05:36

2024-07-25T05:36

2024-07-25T05:36

россия

сергей вершинин

microsoft corporation

экономика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия выступает за четкие законодательные правила деятельности IT-корпораций и наделение регуляторов необходимыми контрольными полномочиями, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя недавний глобальный сбой. На прошлой неделе произошел глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Совершенно очевидно, что вина за подобный сбой (совокупный урон измеряется миллиардами долларов) лежит и на недобросовестных IT-корпорациях, стремящихся захватывать новые рынки без должного внимания обеспечению качества услуг и продуктов", - сказал Вершинин. "Убеждены, что решать эту проблему необходимо за счет разработки и закрепления в национальных законодательствах четких правил деятельности компаний Кремниевой долины, наделения регуляторов необходимыми контрольными полномочиями", - добавил он. По словам замглавы МИД России, на этом фоне РФ совместно с развивающимися странами продолжает системные усилия на глобальной арене по формированию прозрачных и равноправных отношений государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. "В частности, пресекаем настойчивые попытки западных правительств уравнять подконтрольные им IT-корпорации, вроде Microsoft, в правах с государствами при обсуждении вопросов международной информационной безопасности", - заявил он.

https://ria.ru/20240725/sboy-1961852038.html

https://ria.ru/20240719/sboy-1960853294.html

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россия, сергей вершинин, microsoft corporation, экономика