https://ria.ru/20240725/mid-1961852839.html
МИД выступил за четкие законодательные правила работы IT-корпораций
МИД выступил за четкие законодательные правила работы IT-корпораций - РИА Новости, 25.07.2024
МИД выступил за четкие законодательные правила работы IT-корпораций
Россия выступает за четкие законодательные правила деятельности IT-корпораций и наделение регуляторов необходимыми контрольными полномочиями, заявил РИА Новости РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T05:36
2024-07-25T05:36
2024-07-25T05:36
россия
сергей вершинин
microsoft corporation
экономика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия выступает за четкие законодательные правила деятельности IT-корпораций и наделение регуляторов необходимыми контрольными полномочиями, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя недавний глобальный сбой. На прошлой неделе произошел глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Совершенно очевидно, что вина за подобный сбой (совокупный урон измеряется миллиардами долларов) лежит и на недобросовестных IT-корпорациях, стремящихся захватывать новые рынки без должного внимания обеспечению качества услуг и продуктов", - сказал Вершинин. "Убеждены, что решать эту проблему необходимо за счет разработки и закрепления в национальных законодательствах четких правил деятельности компаний Кремниевой долины, наделения регуляторов необходимыми контрольными полномочиями", - добавил он. По словам замглавы МИД России, на этом фоне РФ совместно с развивающимися странами продолжает системные усилия на глобальной арене по формированию прозрачных и равноправных отношений государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. "В частности, пресекаем настойчивые попытки западных правительств уравнять подконтрольные им IT-корпорации, вроде Microsoft, в правах с государствами при обсуждении вопросов международной информационной безопасности", - заявил он.
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россия, сергей вершинин, microsoft corporation, экономика
Россия, Сергей Вершинин, Microsoft Corporation, Экономика
МИД выступил за четкие законодательные правила работы IT-корпораций
МИД: Россия выступает за четкие законодательные правила работы IT-корпораций
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия выступает за четкие законодательные правила деятельности IT-корпораций и наделение регуляторов необходимыми контрольными полномочиями, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя недавний глобальный сбой.
На прошлой неделе произошел глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
"Совершенно очевидно, что вина за подобный сбой (совокупный урон измеряется миллиардами долларов) лежит и на недобросовестных IT-корпорациях, стремящихся захватывать новые рынки без должного внимания обеспечению качества услуг и продуктов", - сказал Вершинин.
"Убеждены, что решать эту проблему необходимо за счет разработки и закрепления в национальных законодательствах четких правил деятельности компаний Кремниевой долины, наделения регуляторов необходимыми контрольными полномочиями", - добавил он.
По словам замглавы МИД России, на этом фоне РФ совместно с развивающимися странами продолжает системные усилия на глобальной арене по формированию прозрачных и равноправных отношений государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.
"В частности, пресекаем настойчивые попытки западных правительств уравнять подконтрольные им IT-корпорации, вроде Microsoft
, в правах с государствами при обсуждении вопросов международной информационной безопасности", - заявил он.