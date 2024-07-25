https://ria.ru/20240725/mid-1961850781.html
МИД на фоне IT-сбоя напомнил, как США лживо обвиняли Россию в кибератаках
МИД на фоне IT-сбоя напомнил, как США лживо обвиняли Россию в кибератаках - РИА Новости, 25.07.2024
МИД на фоне IT-сбоя напомнил, как США лживо обвиняли Россию в кибератаках
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после глобального сбоя в работе техники на базе Windows напомнил, как Вашингтон ранее лживо обвинял Россию в компьютерных... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T04:48
2024-07-25T04:48
2024-07-25T04:48
сергей вершинин
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после глобального сбоя в работе техники на базе Windows напомнил, как Вашингтон ранее лживо обвинял Россию в компьютерных атаках. Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Вершинин назвал ситуацию с глобальным сбоем показательной. По его словам, США и их союзники привыкли искать "корень всех бед в цифровом пространстве в компьютерных атаках, которые лживо приписывали России и другим неугодным государствам". "Однако, как выяснилось, действительно масштабный ущерб, затронувший целый ряд преимущественно развитых стран, может быть спровоцирован ошибкой при обновлении программного обеспечения якобы надежной операционной системы компании Microsoft", - сказал он РИА Новости, подчеркнув, что в результате инцидента были парализованы предприятия таких секторов, как гражданская авиация, медицина, финансы.
https://ria.ru/20240719/sboy-1960853294.html
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сергей вершинин, в мире
МИД на фоне IT-сбоя напомнил, как США лживо обвиняли Россию в кибератаках
МИД: США привыкли лживо обвинять РФ в кибератаках
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после глобального сбоя в работе техники на базе Windows напомнил, как Вашингтон ранее лживо обвинял Россию в компьютерных атаках.
Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
Вершинин назвал ситуацию с глобальным сбоем показательной. По его словам, США и их союзники привыкли искать "корень всех бед в цифровом пространстве в компьютерных атаках, которые лживо приписывали России и другим неугодным государствам".
"Однако, как выяснилось, действительно масштабный ущерб, затронувший целый ряд преимущественно развитых стран, может быть спровоцирован ошибкой при обновлении программного обеспечения якобы надежной операционной системы компании Microsoft", - сказал он РИА Новости, подчеркнув, что в результате инцидента были парализованы предприятия таких секторов, как гражданская авиация, медицина, финансы.