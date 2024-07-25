https://ria.ru/20240725/mi-28-1961857534.html

Минобороны подтвердило крушение Ми-28 в Калужской области

Минобороны подтвердило крушение Ми-28 в Калужской области - РИА Новости, 25.07.2024

Минобороны подтвердило крушение Ми-28 в Калужской области

Вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового полета в Калужской области, экипаж погиб, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T07:37

2024-07-25T07:37

2024-07-25T09:57

специальная военная операция на украине

ми-28

калужская область

россия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового полета в Калужской области, экипаж погиб, сообщили в Минобороны России."Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", — уточнили в ведомстве.По предварительной версии, вертолет разбился из-за технической неисправности. На месте крушения работает комиссия ВКС.Ранее губернатор региона Владислав Шапша рассказал, что авиакатастрофа произошла в Жиздринском районе, на место направили оперативную группу и спасателей.

https://ria.ru/20240717/ssj-1960182969.html

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ми-28, калужская область, россия, воздушно-космические силы россии