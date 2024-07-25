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Минобороны подтвердило крушение Ми-28 в Калужской области
Минобороны подтвердило крушение Ми-28 в Калужской области - РИА Новости, 25.07.2024
Минобороны подтвердило крушение Ми-28 в Калужской области
Вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового полета в Калужской области, экипаж погиб, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:37
2024-07-25T07:37
2024-07-25T09:57
специальная военная операция на украине
ми-28
калужская область
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воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового полета в Калужской области, экипаж погиб, сообщили в Минобороны России."Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", — уточнили в ведомстве.По предварительной версии, вертолет разбился из-за технической неисправности. На месте крушения работает комиссия ВКС.Ранее губернатор региона Владислав Шапша рассказал, что авиакатастрофа произошла в Жиздринском районе, на место направили оперативную группу и спасателей.
https://ria.ru/20240717/ssj-1960182969.html
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ми-28, калужская область, россия, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Ми-28, Калужская область, Россия, Воздушно-космические силы России
Минобороны подтвердило крушение Ми-28 в Калужской области
МО: при крушении вертолета Ми-28 в Калужской области погибли члены экипажа