https://ria.ru/20240725/meropriyatiya-1962049324.html

В МВД опровергли сообщения о забаррикадировавшихся в доме в Каспийске

В МВД опровергли сообщения о забаррикадировавшихся в доме в Каспийске - РИА Новости, 25.07.2024

В МВД опровергли сообщения о забаррикадировавшихся в доме в Каспийске

В Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T22:22

2024-07-25T22:22

2024-07-25T22:54

происшествия

каспийск

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МАХАЧКАЛА, 25 июл — РИА Новости. В Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева."Сотрудники правоохранительных органов в Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия. Мирным горожанам ничего не грозит, общественный порядок не нарушен", — сказала она.По словам Гариевой, распространяемая в социальных сетях информация о забаррикадировавшихся в доме людях не соответствует действительности.В свою очередь, источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершились, эвакуированных ранее людей начали пускать в квартиры. По словам собеседника агентства, при адресных проверках в доме задержали как минимум двух человек.

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955097970.html

каспийск

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2024

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происшествия, каспийск