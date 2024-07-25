https://ria.ru/20240725/meropriyatiya-1962049324.html
В МВД опровергли сообщения о забаррикадировавшихся в доме в Каспийске
В МВД опровергли сообщения о забаррикадировавшихся в доме в Каспийске - РИА Новости, 25.07.2024
В МВД опровергли сообщения о забаррикадировавшихся в доме в Каспийске
В Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T22:22
2024-07-25T22:22
2024-07-25T22:54
происшествия
каспийск
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МАХАЧКАЛА, 25 июл — РИА Новости. В Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева."Сотрудники правоохранительных органов в Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия. Мирным горожанам ничего не грозит, общественный порядок не нарушен", — сказала она.По словам Гариевой, распространяемая в социальных сетях информация о забаррикадировавшихся в доме людях не соответствует действительности.В свою очередь, источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершились, эвакуированных ранее людей начали пускать в квартиры. По словам собеседника агентства, при адресных проверках в доме задержали как минимум двух человек.
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происшествия, каспийск
В МВД опровергли сообщения о забаррикадировавшихся в доме в Каспийске
МВД Дагестана: информация о забаррикадировавшихся в доме людях не правдива
МАХАЧКАЛА, 25 июл — РИА Новости. В Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
«
"Сотрудники правоохранительных органов в Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия. Мирным горожанам ничего не грозит, общественный порядок не нарушен", — сказала она.
По словам Гариевой, распространяемая в социальных сетях информация о забаррикадировавшихся в доме людях не соответствует действительности.
В свою очередь, источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершились, эвакуированных ранее людей начали пускать в квартиры. По словам собеседника агентства, при адресных проверках в доме задержали как минимум двух человек.