Рейтинг@Mail.ru
В МВД опровергли сообщения о забаррикадировавшихся в доме в Каспийске - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 25.07.2024 (обновлено: 22:54 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/meropriyatiya-1962049324.html
В МВД опровергли сообщения о забаррикадировавшихся в доме в Каспийске
В МВД опровергли сообщения о забаррикадировавшихся в доме в Каспийске - РИА Новости, 25.07.2024
В МВД опровергли сообщения о забаррикадировавшихся в доме в Каспийске
В Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T22:22
2024-07-25T22:54
происшествия
каспийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942836920_0:132:977:682_1920x0_80_0_0_d9450fa368c03b297cd3754fec539c5e.jpg
МАХАЧКАЛА, 25 июл — РИА Новости. В Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.&quot;Сотрудники правоохранительных органов в Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия. Мирным горожанам ничего не грозит, общественный порядок не нарушен&quot;, — сказала она.По словам Гариевой, распространяемая в социальных сетях информация о забаррикадировавшихся в доме людях не соответствует действительности.В свою очередь, источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершились, эвакуированных ранее людей начали пускать в квартиры. По словам собеседника агентства, при адресных проверках в доме задержали как минимум двух человек.
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955097970.html
каспийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942836920_0:174:977:907_1920x0_80_0_0_d3de50c463f739ed5c2488b651d57d5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, каспийск
Происшествия, Каспийск
В МВД опровергли сообщения о забаррикадировавшихся в доме в Каспийске

МВД Дагестана: информация о забаррикадировавшихся в доме людях не правдива

CC BY-SA 4.0 / Artemon228 / Kaspiysk (cropped)Вид на город Каспийск
Вид на город Каспийск - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Artemon228 / Kaspiysk (cropped)
Вид на город Каспийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 25 июл — РИА Новости. В Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
«

"Сотрудники правоохранительных органов в Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия. Мирным горожанам ничего не грозит, общественный порядок не нарушен", — сказала она.

По словам Гариевой, распространяемая в социальных сетях информация о забаррикадировавшихся в доме людях не соответствует действительности.
В свою очередь, источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что оперативные мероприятия в многоэтажке в Каспийске завершились, эвакуированных ранее людей начали пускать в квартиры. По словам собеседника агентства, при адресных проверках в доме задержали как минимум двух человек.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую накануне напали террористы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Дагестане проходят следственные мероприятия по делу о терактах
24 июня, 16:14
 
ПроисшествияКаспийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала