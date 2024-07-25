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Супруга Трампа выпустит мемуары - РИА Новости, 25.07.2024
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15:42 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/melaniya-1961967940.html
Супруга Трампа выпустит мемуары
Супруга Трампа выпустит мемуары - РИА Новости, 25.07.2024
Супруга Трампа выпустит мемуары
Супруга американского экс-президента Дональда Трампа Мелания анонсировала выпуск автобиографической книги в форме двух версий, говорится на сайте бывшей первой... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:42
2024-07-25T15:42
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Супруга американского экс-президента Дональда Трампа Мелания анонсировала выпуск автобиографической книги в форме двух версий, говорится на сайте бывшей первой леди США. "Мелания" - сильная и вдохновляющая история женщины, достигшей личного совершенства, преодолевшей сопротивление и самостоятельно проложившей свой жизненный путь. Бывшая первая леди приглашает читателей в свой мир, предлагая откровенный портрет женщины, прожившей необычайную жизнь", - говорится в разделе предзаказа мемуаров. Отмечается, что в книге будут содержаться истории и фотографии, которые ранее нигде не публиковались. Телеканал ABC при этом отмечает, что книга выйдет осенью. По информации телеканала, бывшая первая леди еще не огласила точную дату выпуска книги, но открыла на своем официальном веб-сайте предзаказ двух версий - первая "коллекционная" версия включает 256 страниц биографии и иллюстраций с подписью Мелании; вторая, расширенная версия, состоит из 304 страниц, из которых 48 займут фотографии из личного архива. Отмечается, что это первая книга, написанная самой Меланией о своей жизни. Реализацией книги, по данным телеканала, будет заниматься издательство Skyhorse Publishing, ранее работавшее с такими соратниками Дональда Трампа, как Рудольф Джулиани, Майкл Коэн, Стив Бэннон и Алан Дершовиц. Среди клиентов издательства числится также независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший.
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в мире, сша, дональд трамп, рудольф джулиани, майкл коэн
В мире, США, Дональд Трамп, Рудольф Джулиани, Майкл Коэн
Супруга Трампа выпустит мемуары

Супруга Трампа Мелания осенью выпустит мемуары

© AP Photo / Andrew HarnikМелания Трамп
Мелания Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Мелания Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Супруга американского экс-президента Дональда Трампа Мелания анонсировала выпуск автобиографической книги в форме двух версий, говорится на сайте бывшей первой леди США.
"Мелания" - сильная и вдохновляющая история женщины, достигшей личного совершенства, преодолевшей сопротивление и самостоятельно проложившей свой жизненный путь. Бывшая первая леди приглашает читателей в свой мир, предлагая откровенный портрет женщины, прожившей необычайную жизнь", - говорится в разделе предзаказа мемуаров.
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Отмечается, что в книге будут содержаться истории и фотографии, которые ранее нигде не публиковались.
Телеканал ABC при этом отмечает, что книга выйдет осенью. По информации телеканала, бывшая первая леди еще не огласила точную дату выпуска книги, но открыла на своем официальном веб-сайте предзаказ двух версий - первая "коллекционная" версия включает 256 страниц биографии и иллюстраций с подписью Мелании; вторая, расширенная версия, состоит из 304 страниц, из которых 48 займут фотографии из личного архива.
Отмечается, что это первая книга, написанная самой Меланией о своей жизни.
Реализацией книги, по данным телеканала, будет заниматься издательство Skyhorse Publishing, ранее работавшее с такими соратниками Дональда Трампа, как Рудольф Джулиани, Майкл Коэн, Стив Бэннон и Алан Дершовиц. Среди клиентов издательства числится также независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший.
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