https://ria.ru/20240725/medved-1961953305.html

Спасенный из сафари-парка медведь Винни получит новый дом

Спасенный из сафари-парка медведь Винни получит новый дом - РИА Новости, 25.07.2024

Спасенный из сафари-парка медведь Винни получит новый дом

Брошенного в сафари-парке медведя Винни перевезут в вольерный комплекс "Лаура", рассказал РИА Новости председатель Сочинского географического общества Александр РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:52

2024-07-25T14:52

2024-07-25T15:04

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СОЧИ, 25 июл — РИА Новости. Брошенного в сафари-парке медведя Винни перевезут в вольерный комплекс "Лаура", рассказал РИА Новости председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин. В конце мая он говорил агентству, что животное отправят в вольер заповедника 1 августа. "Чуть-чуть задерживается ввод в эксплуатацию его (медведя. — Прим. ред.) постоянного жилья в вольерном комплексе "Лаура". Буквально на днях директор позвонил, сказал, еще одна-две-три недели. Поэтому это конец августа — начало сентября, будем его перевозить, переселять на новое место", — подчеркнул Зобнин.Он добавил, что на новом месте у медведя будет возможность "бегать, прыгать, там у него по территории будет бежать ручей".Пока же, по словам собеседника агентства, Винни находится в клетке у географов. Его вкусно кормят и спасают от жары компотом и мороженым — это любимое лакомство медведя. Вольерный комплекс "Лаура" расположен на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Там содержатся дикие животные, неспособные выжить в дикой природе.Вопрос о плохом содержании животных в сочинском сафари-парке поднимали еще летом. Тогда в соцсети попали фотографии истощенных верблюдов. После публикации природоохранная прокуратура Сочи начала проверку, к которой подключилась и полиция. Сафари-парк Live Vision открылся в Сочи в 2020 году. На площади 160 гектаров разместили вольеры, где содержалось около 100 видов животных, для которых изначально планировали создать комфортную среду обитания.

https://ria.ru/20240719/kosatka-1960784859.html

https://ria.ru/20240724/kotjata-1961693066.html

https://ria.ru/20240724/moskva-1961681811.html

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С фруктами и мороженым: спасенный бурый медведь Винни ждет переезда Спасенный сочинскими географами из заброшенного сафари-парке бурый медведь Винни в ожидании переезда в вольерный комплекс Кавказского заповедника принимает прохладные ванны и лакомится мороженым. В его летнем рационе сейчас преобладают овощи и фрукты, а также каша, рыба и, конечно, правильный мед. 2024-07-25T14:52 true PT1M03S

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