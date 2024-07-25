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В МЧС назвали причину смерти начальника архангельской службы пожаротушения - РИА Новости, 25.07.2024
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23:24 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/mchs-1962054410.html
В МЧС назвали причину смерти начальника архангельской службы пожаротушения
В МЧС назвали причину смерти начальника архангельской службы пожаротушения - РИА Новости, 25.07.2024
В МЧС назвали причину смерти начальника архангельской службы пожаротушения
Смерть начальника службы пожаротушения ГУМЧС России по Архангельской области Димитрия Охрименко произошла после ликвидации возгорания на... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T23:24
2024-07-25T23:24
происшествия
россия
архангельск
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 25 июл - РИА Новости. Смерть начальника службы пожаротушения ГУМЧС России по Архангельской области Димитрия Охрименко произошла после ликвидации возгорания на научно-исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске в среду и не связана с ней, сообщили в региональном ГУМЧС. Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что Димитрий Охрименко - начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области в среду находился на боевом посту. Отмечалось, что он участвовал в тушении пожара на судне в Архангельске. "По поводу смерти Димитрия Ивановича Охрименко. Она произошла после пожара и с тушением "Григория Михеева" не связана. Пострадавший - член экипажа, не Охрименко", - говорится в сообщении. В среду на исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске произошло задымление по техническим причинам, оно было ликвидировано. Огонь на 20 квадратных метрах потушили 35 специалистов и 10 единиц техники. Сообщалось об одном пострадавшем, его передали врачам. Всего на судне были 23 человека: 15 членов экипажа и восемь участников экспедиции. Из них 22 эвакуировались самостоятельно. Пожарные МЧС России вывели на свежий воздух одного пострадавшего и передали его врачам. При каких обстоятельствах скончался Охрименко, не уточняется.
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россия
архангельск
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происшествия, россия, архангельск, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Архангельск, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС назвали причину смерти начальника архангельской службы пожаротушения

МЧС: смерть начальника архангельской службы пожаротушения не связана с пожаром

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МУРМАНСК, 25 июл - РИА Новости. Смерть начальника службы пожаротушения ГУМЧС России по Архангельской области Димитрия Охрименко произошла после ликвидации возгорания на научно-исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске в среду и не связана с ней, сообщили в региональном ГУМЧС.
Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что Димитрий Охрименко - начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области в среду находился на боевом посту. Отмечалось, что он участвовал в тушении пожара на судне в Архангельске.
«
"По поводу смерти Димитрия Ивановича Охрименко. Она произошла после пожара и с тушением "Григория Михеева" не связана. Пострадавший - член экипажа, не Охрименко", - говорится в сообщении.
В среду на исследовательском судне "Григорий Михеев" в Архангельске произошло задымление по техническим причинам, оно было ликвидировано. Огонь на 20 квадратных метрах потушили 35 специалистов и 10 единиц техники. Сообщалось об одном пострадавшем, его передали врачам. Всего на судне были 23 человека: 15 членов экипажа и восемь участников экспедиции. Из них 22 эвакуировались самостоятельно. Пожарные МЧС России вывели на свежий воздух одного пострадавшего и передали его врачам. При каких обстоятельствах скончался Охрименко, не уточняется.
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ПроисшествияРоссияАрхангельскАрхангельская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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