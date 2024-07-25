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Маск назвал Демократическую партию США центром антиамериканизма
Маск назвал Демократическую партию США центром антиамериканизма - РИА Новости, 25.07.2024
Маск назвал Демократическую партию США центром антиамериканизма
Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х заявил, что Демократическая партия США представляет собой центр антиамериканизма. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:04
2024-07-25T12:04
2024-07-25T12:04
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х заявил, что Демократическая партия США представляет собой центр антиамериканизма. "Демократическая партия – это дом антиамериканизма", - написал Маск.Таким образом Маск прокомментировал публикацию пользователя соцсети Х, который намекнул на то, что Демократическая партия поддерживает активистов, подобных тем, которые накануне сожгли американские флаги на вокзале в Вашингтоне. Ранее издание Hill сообщило, что протестующие против выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе США сорвали и сожгли американские флаги у вокзала Юнион-Стейшн в Вашингтоне. Ранее Маск назвал Демократическую партию США открытыми антисемитами на фоне выступления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в конгрессе.
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в мире, сша, вашингтон (штат), израиль, илон маск, биньямин нетаньяху
В мире, США, Вашингтон (штат), Израиль, Илон Маск, Биньямин Нетаньяху
Маск назвал Демократическую партию США центром антиамериканизма
Маск назвал Демократическую партию США центром антиамериканизма