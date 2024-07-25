https://ria.ru/20240725/mask-1961906205.html

Маск назвал Демократическую партию США центром антиамериканизма

Маск назвал Демократическую партию США центром антиамериканизма - РИА Новости, 25.07.2024

Маск назвал Демократическую партию США центром антиамериканизма

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х заявил, что Демократическая партия США представляет собой центр антиамериканизма. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:04

2024-07-25T12:04

2024-07-25T12:04

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сша

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илон маск

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х заявил, что Демократическая партия США представляет собой центр антиамериканизма. "Демократическая партия – это дом антиамериканизма", - написал Маск.Таким образом Маск прокомментировал публикацию пользователя соцсети Х, который намекнул на то, что Демократическая партия поддерживает активистов, подобных тем, которые накануне сожгли американские флаги на вокзале в Вашингтоне. Ранее издание Hill сообщило, что протестующие против выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе США сорвали и сожгли американские флаги у вокзала Юнион-Стейшн в Вашингтоне. Ранее Маск назвал Демократическую партию США открытыми антисемитами на фоне выступления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в конгрессе.

https://ria.ru/20240723/mask-1961497340.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), израиль, илон маск, биньямин нетаньяху