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Автозак с экс-министром Абызовым на днях попала в ДТП - РИА Новости, 25.07.2024
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17:24 25.07.2024 (обновлено: 17:41 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/mashina-1962003287.html
Автозак с экс-министром Абызовым на днях попала в ДТП
Автозак с экс-министром Абызовым на днях попала в ДТП - РИА Новости, 25.07.2024
Автозак с экс-министром Абызовым на днях попала в ДТП
Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов получил травму головы и спины в ходе ДТП, в которое попал автозак по дороге из Мосгорсуда в СИЗО... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:24
2024-07-25T17:41
происшествия
лефортово
москва
московская область (подмосковье)
россия
михаил абызов
александр пелипас
московский городской суд
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов получил травму головы и спины в ходе ДТП, в которое попал автозак по дороге из Мосгорсуда в СИЗО "Лефортово", рассказал РИА Новости его адвокат Александр Аснис."После заседания в Мосгорсуде позавчера автозак попал в аварию, во время которой он получил травмы спины и головы, после этого Абызова возили в больницу и провели КТ и МРТ, всю ночь его обследовали до 5 часов утра, после он был доставлен в СИЗО, а в 6 его уже начали собирать в суд, нам не предоставили сведения о том, какие он получил повреждения, но он ударился головой и спиной", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что заседание отложено на 20 августа, такой срок был установлен также из-за того, что судья-докладчик уходит в отпуск.Преображенский суд Москвы 21 декабря приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Он также лишил его ордена Дружбы. Другим фигурантам были назначены реальные сроки от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафами на суммы от 2 до 80 миллионов рублей.Суд также удовлетворил иск потерпевшего - компании "Региональные электрические сети" (РЭС) на 1,5 миллиарда рублей. Были конфискованы деньги Абызова на счетах в банках - 435 миллионов 929 тысяч рублей.Кроме того, у Абызова конфисковали два земельных участка в деревне Жуковка Московской области, квартиру в Первом Обыденском переулке и комнату там же, машино-место, квартиру на Ленинском проспекте, жилой дом в Жуковке, деньги, изъятые дома, в квартирах и на работе в разной валюте.Также конфискованы постройки, имущество и земля, принадлежавшая ранее санаторию "Энергетик" в Тверской области.В доход государства была изъята не только российская недвижимость, но и зарубежная. Речь идёт о двух виллах Абызова, стоимостью 2 миллиарда рублей, одна из которых находится в Тоскане, на ней расположены виноградники с комплексом строений для агротуризма.Что касается наказания для других фигурантов, Яну Балан и Оксану Роженкову освободили в зале суда, назначив им штрафы по 4 миллиона рублей, однако от их уплаты они были освобождены с учетом времени нахождения под стражей.При этом суд также лояльно отнёсся к осужденным на 5,5 и 5 лет соответственно Екатерине Заяц и Олегу Серебренникову. Оба находились под домашним арестом, где и будут оставаться до вступления приговора в законную силу.Михаил Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда должность была упразднена. Его задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО.Вместе с Абызовым по делу проходили 11 фигурантов: Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан.По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. В суде он еще раз подчеркнул, что "это решение осознанно", он признает вину в мошенничестве и коммерческом подкупе (статьи 159 и 204 УК РФ). Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.
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происшествия, лефортово, москва, московская область (подмосковье), россия, михаил абызов, александр пелипас, московский городской суд, открытое правительство
Происшествия, Лефортово, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Михаил Абызов, Александр Пелипас, Московский городской суд, Открытое правительство
Автозак с экс-министром Абызовым на днях попала в ДТП

Автозак с экс-министром Абызовым на днях попала в ДТП при возвращении из суда

© РИА Новости / Алексей НикольскийБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов получил травму головы и спины в ходе ДТП, в которое попал автозак по дороге из Мосгорсуда в СИЗО "Лефортово", рассказал РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
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"После заседания в Мосгорсуде позавчера автозак попал в аварию, во время которой он получил травмы спины и головы, после этого Абызова возили в больницу и провели КТ и МРТ, всю ночь его обследовали до 5 часов утра, после он был доставлен в СИЗО, а в 6 его уже начали собирать в суд, нам не предоставили сведения о том, какие он получил повреждения, но он ударился головой и спиной", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что заседание отложено на 20 августа, такой срок был установлен также из-за того, что судья-докладчик уходит в отпуск.
Преображенский суд Москвы 21 декабря приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Он также лишил его ордена Дружбы. Другим фигурантам были назначены реальные сроки от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафами на суммы от 2 до 80 миллионов рублей.
Суд также удовлетворил иск потерпевшего - компании "Региональные электрические сети" (РЭС) на 1,5 миллиарда рублей. Были конфискованы деньги Абызова на счетах в банках - 435 миллионов 929 тысяч рублей.
Кроме того, у Абызова конфисковали два земельных участка в деревне Жуковка Московской области, квартиру в Первом Обыденском переулке и комнату там же, машино-место, квартиру на Ленинском проспекте, жилой дом в Жуковке, деньги, изъятые дома, в квартирах и на работе в разной валюте.
Также конфискованы постройки, имущество и земля, принадлежавшая ранее санаторию "Энергетик" в Тверской области.
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В доход государства была изъята не только российская недвижимость, но и зарубежная. Речь идёт о двух виллах Абызова, стоимостью 2 миллиарда рублей, одна из которых находится в Тоскане, на ней расположены виноградники с комплексом строений для агротуризма.
Что касается наказания для других фигурантов, Яну Балан и Оксану Роженкову освободили в зале суда, назначив им штрафы по 4 миллиона рублей, однако от их уплаты они были освобождены с учетом времени нахождения под стражей.
При этом суд также лояльно отнёсся к осужденным на 5,5 и 5 лет соответственно Екатерине Заяц и Олегу Серебренникову. Оба находились под домашним арестом, где и будут оставаться до вступления приговора в законную силу.
Михаил Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда должность была упразднена. Его задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО.
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Вместе с Абызовым по делу проходили 11 фигурантов: Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан.
По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.
Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. В суде он еще раз подчеркнул, что "это решение осознанно", он признает вину в мошенничестве и коммерческом подкупе (статьи 159 и 204 УК РФ). Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.
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