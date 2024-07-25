В "Ростехе" рассказали о поражающих свойствах "Малки"
"Ростех": снаряды пушки "Малка" лишают иностранные гаубицы боевых качеств
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Малка" на Авдеевском направлении
Самоходная артиллерийская установка "Малка" на Авдеевском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мощность снарядов самоходной пушки "Малка" позволяет лишать иностранные гаубицы боевых качеств даже при взрыве поблизости, следует из сообщения "Ростеха".
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"Снаряды российской гаубицы калибра 203-мм обладают такой мощностью осколочно-фугасного действия, что лишают иностранные гаубицы боевых качеств даже при взрыве поблизости. Снаряд "Малки" в два раза тяжелее, чем снаряд PzH 2000", - рассказали в госкорпорации.
В "Ростехе" отметили, что дальность стрельбы установки обеспечивает ей паритет с иностранными образцами в ходе контрбатарейной борьбы.
Самоходная пушка 2С7М "Малка" производится на предприятии "Ростеха" "Уралтрансмаш". Она предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. В зоне СВО применяются модернизированные орудия. В них заменены коробка передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция.
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