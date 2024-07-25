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В "Ростехе" рассказали о поражающих свойствах "Малки" - РИА Новости, 25.07.2024
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14:31 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/malka-1961947648.html
В "Ростехе" рассказали о поражающих свойствах "Малки"
В "Ростехе" рассказали о поражающих свойствах "Малки" - РИА Новости, 25.07.2024
В "Ростехе" рассказали о поражающих свойствах "Малки"
Мощность снарядов самоходной пушки "Малка" позволяет лишать иностранные гаубицы боевых качеств даже при взрыве поблизости, следует из сообщения "Ростеха". РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:31
2024-07-25T14:31
безопасность
технологии
россия
ростех
уралтрансмаш
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мощность снарядов самоходной пушки "Малка" позволяет лишать иностранные гаубицы боевых качеств даже при взрыве поблизости, следует из сообщения "Ростеха". В среду Минобороны России опубликовало видео, в котором командир "Малки" с позывным "Дядя" рассказывает о своих впечатлениях от установки. Он отметил, что количество целей бывает разное: например, за последнюю неделю установка отрабатывала в среднем по 10-12 целей ежедневно. "Снаряды российской гаубицы калибра 203-мм обладают такой мощностью осколочно-фугасного действия, что лишают иностранные гаубицы боевых качеств даже при взрыве поблизости. Снаряд "Малки" в два раза тяжелее, чем снаряд PzH 2000", - рассказали в госкорпорации. В "Ростехе" отметили, что дальность стрельбы установки обеспечивает ей паритет с иностранными образцами в ходе контрбатарейной борьбы. Самоходная пушка 2С7М "Малка" производится на предприятии "Ростеха" "Уралтрансмаш". Она предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. В зоне СВО применяются модернизированные орудия. В них заменены коробка передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция.
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безопасность, технологии, россия, ростех, уралтрансмаш
Безопасность, Технологии, Россия, Ростех, Уралтрансмаш
В "Ростехе" рассказали о поражающих свойствах "Малки"

"Ростех": снаряды пушки "Малка" лишают иностранные гаубицы боевых качеств

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Малка" на Авдеевском направлении
Самоходная артиллерийская установка Малка на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Малка" на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мощность снарядов самоходной пушки "Малка" позволяет лишать иностранные гаубицы боевых качеств даже при взрыве поблизости, следует из сообщения "Ростеха".
В среду Минобороны России опубликовало видео, в котором командир "Малки" с позывным "Дядя" рассказывает о своих впечатлениях от установки. Он отметил, что количество целей бывает разное: например, за последнюю неделю установка отрабатывала в среднем по 10-12 целей ежедневно.
«
"Снаряды российской гаубицы калибра 203-мм обладают такой мощностью осколочно-фугасного действия, что лишают иностранные гаубицы боевых качеств даже при взрыве поблизости. Снаряд "Малки" в два раза тяжелее, чем снаряд PzH 2000", - рассказали в госкорпорации.
В "Ростехе" отметили, что дальность стрельбы установки обеспечивает ей паритет с иностранными образцами в ходе контрбатарейной борьбы.
Самоходная пушка 2С7М "Малка" производится на предприятии "Ростеха" "Уралтрансмаш". Она предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. В зоне СВО применяются модернизированные орудия. В них заменены коробка передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция.
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БезопасностьТехнологииРоссияРостехУралтрансмаш
 
 
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