https://ria.ru/20240725/malka-1961947648.html

В "Ростехе" рассказали о поражающих свойствах "Малки"

В "Ростехе" рассказали о поражающих свойствах "Малки" - РИА Новости, 25.07.2024

В "Ростехе" рассказали о поражающих свойствах "Малки"

Мощность снарядов самоходной пушки "Малка" позволяет лишать иностранные гаубицы боевых качеств даже при взрыве поблизости, следует из сообщения "Ростеха". РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:31

2024-07-25T14:31

2024-07-25T14:31

безопасность

технологии

россия

ростех

уралтрансмаш

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мощность снарядов самоходной пушки "Малка" позволяет лишать иностранные гаубицы боевых качеств даже при взрыве поблизости, следует из сообщения "Ростеха". В среду Минобороны России опубликовало видео, в котором командир "Малки" с позывным "Дядя" рассказывает о своих впечатлениях от установки. Он отметил, что количество целей бывает разное: например, за последнюю неделю установка отрабатывала в среднем по 10-12 целей ежедневно. "Снаряды российской гаубицы калибра 203-мм обладают такой мощностью осколочно-фугасного действия, что лишают иностранные гаубицы боевых качеств даже при взрыве поблизости. Снаряд "Малки" в два раза тяжелее, чем снаряд PzH 2000", - рассказали в госкорпорации. В "Ростехе" отметили, что дальность стрельбы установки обеспечивает ей паритет с иностранными образцами в ходе контрбатарейной борьбы. Самоходная пушка 2С7М "Малка" производится на предприятии "Ростеха" "Уралтрансмаш". Она предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. В зоне СВО применяются модернизированные орудия. В них заменены коробка передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи и радиостанция.

https://ria.ru/20240628/pistolet-1956168752.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, россия, ростех, уралтрансмаш