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Лукашенко прилетел в Петербург - РИА Новости, 25.07.2024
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11:59 25.07.2024 (обновлено: 12:00 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/lukashenko-1961903222.html
Лукашенко прилетел в Петербург
Лукашенко прилетел в Петербург - РИА Новости, 25.07.2024
Лукашенко прилетел в Петербург
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:59
2024-07-25T12:00
белоруссия
санкт-петербург
россия
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 25 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Первый (Лукашенко - ред.) в Питере. Программа дальше обещает быть интересной", - сообщает канал. Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщила о его визите в Россию и переговорах в различных форматах с главой российского государства Владимиром Путиным. По данным пресс-службы, главы государств обсудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
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белоруссия, санкт-петербург, россия, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко прилетел в Петербург

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
«
"Первый (Лукашенко - ред.) в Питере. Программа дальше обещает быть интересной", - сообщает канал.
Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщила о его визите в Россию и переговорах в различных форматах с главой российского государства Владимиром Путиным. По данным пресс-службы, главы государств обсудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
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БелоруссияСанкт-ПетербургРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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