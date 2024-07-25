https://ria.ru/20240725/lukashenko-1961875545.html
Лукашенко отправился в Россию
Лукашенко отправился в Россию - РИА Новости, 25.07.2024
Лукашенко отправился в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправляется в четверг с рабочим визитом в Россию, встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:00
2024-07-25T10:00
2024-07-25T10:33
россия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправляется в четверг с рабочим визитом в Россию, встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Первый (Лукашенко – ред.) направился с рабочим визитом в Россию. Та самая встреча с Владимиром Путиным, которую анонсировали не так давно", - сообщает канал.Отмечается, что переговоры пройдут в различных форматах, "большей частью, конечно, закрытые".По данным госагентства Белта, президенты в ходе встречи обсудят "актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня".Ранее Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине. Говоря о необходимости диалога для урегулирования конфликта, Лукашенко заявил, что на Украине "нормальных людей достаточно, особенно среди военных"."Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться. Пока, подталкиваемые натовцами - мы это видим по последнему совещанию блока НАТО, - украинцы воюют. Воюют до последнего украинца. Очень жаль. Но надо разговаривать", - подчеркнул белорусский президент.
https://ria.ru/20240725/asad-1961866389.html
https://ria.ru/20240719/lukashenko-1960753649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, в мире
Россия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко отправился в Россию
Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию
МИНСК, 25 июл – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправляется в четверг с рабочим визитом в Россию, встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал
"Пул первого".
"Первый (Лукашенко
– ред.) направился с рабочим визитом в Россию. Та самая встреча с Владимиром Путиным, которую анонсировали не так давно", - сообщает канал.
Отмечается, что переговоры пройдут в различных форматах, "большей частью, конечно, закрытые".
По данным госагентства Белта, президенты в ходе встречи обсудят "актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня".
Ранее Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине. Говоря о необходимости диалога для урегулирования конфликта, Лукашенко заявил, что на Украине "нормальных людей достаточно, особенно среди военных".
"Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться. Пока, подталкиваемые натовцами - мы это видим по последнему совещанию блока НАТО, - украинцы воюют. Воюют до последнего украинца. Очень жаль. Но надо разговаривать", - подчеркнул белорусский президент.