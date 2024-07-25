Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко отправился в Россию - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 25.07.2024 (обновлено: 10:33 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/lukashenko-1961875545.html
Лукашенко отправился в Россию
Лукашенко отправился в Россию - РИА Новости, 25.07.2024
Лукашенко отправился в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправляется в четверг с рабочим визитом в Россию, встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:00
2024-07-25T10:33
россия
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939616104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8851ec9727f7119336f9c373375c8ba6.jpg
МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправляется в четверг с рабочим визитом в Россию, встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Первый (Лукашенко – ред.) направился с рабочим визитом в Россию. Та самая встреча с Владимиром Путиным, которую анонсировали не так давно", - сообщает канал.Отмечается, что переговоры пройдут в различных форматах, "большей частью, конечно, закрытые".По данным госагентства Белта, президенты в ходе встречи обсудят "актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня".Ранее Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине. Говоря о необходимости диалога для урегулирования конфликта, Лукашенко заявил, что на Украине "нормальных людей достаточно, особенно среди военных"."Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться. Пока, подталкиваемые натовцами - мы это видим по последнему совещанию блока НАТО, - украинцы воюют. Воюют до последнего украинца. Очень жаль. Но надо разговаривать", - подчеркнул белорусский президент.
https://ria.ru/20240725/asad-1961866389.html
https://ria.ru/20240719/lukashenko-1960753649.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939616104_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_8407cc5496a9d7b41d2601707c37b593.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр лукашенко, в мире
Россия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко отправился в Россию

Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправляется в четверг с рабочим визитом в Россию, встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Первый (Лукашенко – ред.) направился с рабочим визитом в Россию. Та самая встреча с Владимиром Путиным, которую анонсировали не так давно", - сообщает канал.
Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Асад рассказал о доверительных отношениях между Россией и Сирией
Вчера, 09:21
Отмечается, что переговоры пройдут в различных форматах, "большей частью, конечно, закрытые".
По данным госагентства Белта, президенты в ходе встречи обсудят "актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня".
Ранее Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине. Говоря о необходимости диалога для урегулирования конфликта, Лукашенко заявил, что на Украине "нормальных людей достаточно, особенно среди военных".
"Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться. Пока, подталкиваемые натовцами - мы это видим по последнему совещанию блока НАТО, - украинцы воюют. Воюют до последнего украинца. Очень жаль. Но надо разговаривать", - подчеркнул белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Система власти в Белоруссии сдает экзамен народу, заявил Лукашенко
19 июля, 15:30
 
РоссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала