https://ria.ru/20240725/ldpr-1961844192.html

В ГД разработали проект о пошлине для мигрантов за сертификат об экзамене

В ГД разработали проект о пошлине для мигрантов за сертификат об экзамене - РИА Новости, 25.07.2024

В ГД разработали проект о пошлине для мигрантов за сертификат об экзамене

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала и направляет на официальный отзыв в правительство законопроект, которым... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T01:09

2024-07-25T01:09

2024-07-25T02:25

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала и направляет на официальный отзыв в правительство законопроект, которым предлагается взимать государственную пошлину в размере 3 тысяч рублей с иностранных граждан за выдачу им сертификатов о прохождении экзамена о владении русским языком, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР, проект будет направлен в кабмин 25 июля. "За выдачу сертификата иностранному гражданину о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации – 3 000 рублей", - сказано в проекте федерального закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что доходы от этой госпошлины предлагается зачислять в бюджеты муниципальных образований по зарегистрированному месту жительства или по месту проживания иностранных граждан. "Создание дополнительного барьера для приезжающих трудовых мигрантов в виде госпошлины за сдачу экзамена – это часть пакета предложений ЛДПР, который обяжет знать русский каждого, кто хочет работать в нашей стране. Инициатива входила в поправки фракции ЛДПР к проекту изменений в налоговую систему, но тогда правительство нас не услышало. Но мы считаем, что мигрант, претендующий на право работы у нас, должен знать язык и уважать нашу культуру. Тем, кто хочет этими знаниями пренебречь, мы поставим заслон в виде пошлин, контроля за организацией и проведением экзаменов, немедленной депортации за попытки подделки документов. Будем добиваться принятия инициатив", - сказал РИА Новости Слуцкий.

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

https://ria.ru/20240628/znanie-1955974768.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр