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В ГД разработали проект о пошлине для мигрантов за сертификат об экзамене - РИА Новости, 25.07.2024
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01:09 25.07.2024 (обновлено: 02:25 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/ldpr-1961844192.html
В ГД разработали проект о пошлине для мигрантов за сертификат об экзамене
В ГД разработали проект о пошлине для мигрантов за сертификат об экзамене - РИА Новости, 25.07.2024
В ГД разработали проект о пошлине для мигрантов за сертификат об экзамене
Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала и направляет на официальный отзыв в правительство законопроект, которым... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T01:09
2024-07-25T02:25
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала и направляет на официальный отзыв в правительство законопроект, которым предлагается взимать государственную пошлину в размере 3 тысяч рублей с иностранных граждан за выдачу им сертификатов о прохождении экзамена о владении русским языком, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР, проект будет направлен в кабмин 25 июля. "За выдачу сертификата иностранному гражданину о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации – 3 000 рублей", - сказано в проекте федерального закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что доходы от этой госпошлины предлагается зачислять в бюджеты муниципальных образований по зарегистрированному месту жительства или по месту проживания иностранных граждан. "Создание дополнительного барьера для приезжающих трудовых мигрантов в виде госпошлины за сдачу экзамена – это часть пакета предложений ЛДПР, который обяжет знать русский каждого, кто хочет работать в нашей стране. Инициатива входила в поправки фракции ЛДПР к проекту изменений в налоговую систему, но тогда правительство нас не услышало. Но мы считаем, что мигрант, претендующий на право работы у нас, должен знать язык и уважать нашу культуру. Тем, кто хочет этими знаниями пренебречь, мы поставим заслон в виде пошлин, контроля за организацией и проведением экзаменов, немедленной депортации за попытки подделки документов. Будем добиваться принятия инициатив", - сказал РИА Новости Слуцкий.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
В ГД разработали проект о пошлине для мигрантов за сертификат об экзамене

ЛДПР разработала законопроект о пошлине для мигрантов за сертификат об экзамене

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала и направляет на официальный отзыв в правительство законопроект, которым предлагается взимать государственную пошлину в размере 3 тысяч рублей с иностранных граждан за выдачу им сертификатов о прохождении экзамена о владении русским языком, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР, проект будет направлен в кабмин 25 июля.
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"За выдачу сертификата иностранному гражданину о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации – 3 000 рублей", - сказано в проекте федерального закона.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что доходы от этой госпошлины предлагается зачислять в бюджеты муниципальных образований по зарегистрированному месту жительства или по месту проживания иностранных граждан.
"Создание дополнительного барьера для приезжающих трудовых мигрантов в виде госпошлины за сдачу экзамена – это часть пакета предложений ЛДПР, который обяжет знать русский каждого, кто хочет работать в нашей стране. Инициатива входила в поправки фракции ЛДПР к проекту изменений в налоговую систему, но тогда правительство нас не услышало. Но мы считаем, что мигрант, претендующий на право работы у нас, должен знать язык и уважать нашу культуру. Тем, кто хочет этими знаниями пренебречь, мы поставим заслон в виде пошлин, контроля за организацией и проведением экзаменов, немедленной депортации за попытки подделки документов. Будем добиваться принятия инициатив", - сказал РИА Новости Слуцкий.
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ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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