https://ria.ru/20240725/lager-1961984677.html

В Кузбассе приостановили работу лагеря, где массово заболели дети

В Кузбассе приостановили работу лагеря, где массово заболели дети - РИА Новости, 25.07.2024

В Кузбассе приостановили работу лагеря, где массово заболели дети

Судебные приставы в Кузбассе приостановили деятельность лагеря на базе железнодорожного санатория-профилактория "Магистраль", где массово заболели дети, на 30... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T16:27

2024-07-25T16:27

2024-07-25T16:27

происшествия

кемеровская область

россия

гурьевск

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КЕМЕРОВО, 25 июл – РИА Новости. Судебные приставы в Кузбассе приостановили деятельность лагеря на базе железнодорожного санатория-профилактория "Магистраль", где массово заболели дети, на 30 суток, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Кемеровской области. Ранее сообщалось, что 39 детей и один взрослый заразились, предположительно, норовирусом, отмечалось, что госпитализированных среди них не было. "В ходе проведения Западно-Сибирским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора расследования установления причин и условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний в детском оздоровительном лагере на базе санатория - профилактория, установлено, что среди детей… зарегистрировано 35 случаев острой кишечной инфекции. Один ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение", – сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что эпидрасследование выявило в работе санатория – профилактория множественные нарушения: "каждый случай инфекционной болезни или подозрения на заболевание не регистрировался в журнале учета инфекционных заболеваний"; медицинские работники в течение двух часов не сообщили о случаях инфекционной болезни в территориальный орган. Подчеркивается, что информация о заболевании детей поступила в ведомство лишь от родителя ребенка. Также к раздаче кулинарных изделий привлекались посторонние лица, в обязанности которых не входит указанный вид деятельности, а заведующая производством приступила к работе без результатов медицинского обследования. Кухонная посуда, инвентарь и оборудование пищеблока не были промаркированы в зависимости от их назначения, а еда хранилась ненадлежащим образом. Таким образом, среди детей сформировался эпидемический очаг острой кишечной инфекции. Суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") и назначил наказание в виде приостановления деятельности детского оздоровительного лагеря сроком на 30 суток. "Судебные приставы ОСП по Гурьевску, Салаиру и Гурьевскому району ГУФССП… по Кемеровской области приостановили деятельность детского лагеря. Руководитель санатория - профилактория была предупреждена об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы. Судебными приставами регулярно будут осуществляться проверки на предмет надлежащего исполнения судебного решения", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240719/shaurma-1960713791.html

https://ria.ru/20240717/otravlenie-1960249821.html

https://ria.ru/20240724/infektsii-1961730601.html

кемеровская область

россия

гурьевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемеровская область, россия, гурьевск, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)