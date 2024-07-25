https://ria.ru/20240725/kurs-1962004303.html
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу - РИА Новости, 25.07.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 8,55 копейки, до 11,7408 рубля, курс доллара упал на 1,1402 рубля, до 85,41 рубля,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:27
2024-07-25T17:27
2024-07-25T17:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889599545_1040:910:2243:1587_1920x0_80_0_0_47f614880566cec59c0da9b1f1a21165.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 8,55 копейки, до 11,7408 рубля, курс доллара упал на 1,1402 рубля, до 85,41 рубля, евро - на 1,2047 рубля, до 93,1711 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://ria.ru/20240725/perevody-1961842596.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889599545_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b08a304b7a859ae5db292986621dea2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, США, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу
Официальный курс юаня на пятницу — 11,74 рубля, доллара — 85,41, евро — 93,17