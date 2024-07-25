https://ria.ru/20240725/kurs-1962004303.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу - РИА Новости, 25.07.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 8,55 копейки, до 11,7408 рубля, курс доллара упал на 1,1402 рубля, до 85,41 рубля,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:27

2024-07-25T17:27

2024-07-25T17:27

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 8,55 копейки, до 11,7408 рубля, курс доллара упал на 1,1402 рубля, до 85,41 рубля, евро - на 1,2047 рубля, до 93,1711 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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экономика, россия, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)