https://ria.ru/20240725/kupyury-1961930935.html

В Госдуме предложили изобразить на купюрах героев СВО

В Госдуме предложили изобразить на купюрах героев СВО - РИА Новости, 25.07.2024

В Госдуме предложили изобразить на купюрах героев СВО

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T13:07

2024-07-25T13:07

2024-07-25T13:08

артемовск

соледар

луганск

яна лантратова

эльвира набиуллина

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением закрепить память об освобожденных в ходе спецоперации городах и погибших героях СВО на отечественных банкнотах и монетах, копия письма есть в распоряжении РИА Новости. "Предлагается закрепить память об освобожденных городах и погибших героях СВО на отечественных банкнотах и монетах. Важно, чтобы они были не "памятными", которые выпускаются ограниченными сериями, а массовыми, широко используемыми всеми жителями нашей страны. Только в этом случае будут решены задачи увековечивания памяти о погибших героях и воспитания российской молодежи", - говорится в письме. Депутат отметила, что ключевые места и герои СВО должны найти свое символическое воплощение в денежных знаках Российской Федерации, ведь на российских деньгах традиционно изображались наиболее важные, значимые для государства и народа символы. Благодаря этому, по ее мнению, российские деньги выполняют важную воспитательную и образовательную функцию, объясняя детям, что в нашей стране является настоящей ценностью. "Представляется, что на банкнотах могут быть изображены следующие города, например: 50 рублей - Соледар, 100 рублей - Артемовск, 200 рублей - Работино, 500 рублей - Луганск, , 1000 рублей - Донецк, 2000 рублей - Авдеевка, 5000 рублей - Мариуполь", - предложила Лантратова.

https://ria.ru/20240426/kupyura-1942547156.html

https://ria.ru/20240718/moskva-1960566892.html

артемовск

соледар

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

артемовск, соледар, луганск, яна лантратова, эльвира набиуллина, госдума рф, экономика