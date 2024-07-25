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В Госдуме предложили изобразить на купюрах героев СВО - РИА Новости, 25.07.2024
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13:07 25.07.2024 (обновлено: 13:08 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/kupyury-1961930935.html
В Госдуме предложили изобразить на купюрах героев СВО
В Госдуме предложили изобразить на купюрах героев СВО - РИА Новости, 25.07.2024
В Госдуме предложили изобразить на купюрах героев СВО
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:07
2024-07-25T13:08
артемовск
соледар
луганск
яна лантратова
эльвира набиуллина
госдума рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением закрепить память об освобожденных в ходе спецоперации городах и погибших героях СВО на отечественных банкнотах и монетах, копия письма есть в распоряжении РИА Новости. "Предлагается закрепить память об освобожденных городах и погибших героях СВО на отечественных банкнотах и монетах. Важно, чтобы они были не "памятными", которые выпускаются ограниченными сериями, а массовыми, широко используемыми всеми жителями нашей страны. Только в этом случае будут решены задачи увековечивания памяти о погибших героях и воспитания российской молодежи", - говорится в письме. Депутат отметила, что ключевые места и герои СВО должны найти свое символическое воплощение в денежных знаках Российской Федерации, ведь на российских деньгах традиционно изображались наиболее важные, значимые для государства и народа символы. Благодаря этому, по ее мнению, российские деньги выполняют важную воспитательную и образовательную функцию, объясняя детям, что в нашей стране является настоящей ценностью. "Представляется, что на банкнотах могут быть изображены следующие города, например: 50 рублей - Соледар, 100 рублей - Артемовск, 200 рублей - Работино, 500 рублей - Луганск, , 1000 рублей - Донецк, 2000 рублей - Авдеевка, 5000 рублей - Мариуполь", - предложила Лантратова.
https://ria.ru/20240426/kupyura-1942547156.html
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артемовск, соледар, луганск, яна лантратова, эльвира набиуллина, госдума рф, экономика
Артемовск, Соледар, Луганск, Яна Лантратова, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Экономика
В Госдуме предложили изобразить на купюрах героев СВО

В Госдуме предложили изобразить на купюрах ключевые места и героев СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПечать денег
Печать денег - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением закрепить память об освобожденных в ходе спецоперации городах и погибших героях СВО на отечественных банкнотах и монетах, копия письма есть в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается закрепить память об освобожденных городах и погибших героях СВО на отечественных банкнотах и монетах. Важно, чтобы они были не "памятными", которые выпускаются ограниченными сериями, а массовыми, широко используемыми всеми жителями нашей страны. Только в этом случае будут решены задачи увековечивания памяти о погибших героях и воспитания российской молодежи", - говорится в письме.
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Депутат отметила, что ключевые места и герои СВО должны найти свое символическое воплощение в денежных знаках Российской Федерации, ведь на российских деньгах традиционно изображались наиболее важные, значимые для государства и народа символы. Благодаря этому, по ее мнению, российские деньги выполняют важную воспитательную и образовательную функцию, объясняя детям, что в нашей стране является настоящей ценностью.
"Представляется, что на банкнотах могут быть изображены следующие города, например: 50 рублей - Соледар, 100 рублей - Артемовск, 200 рублей - Работино, 500 рублей - Луганск, , 1000 рублей - Донецк, 2000 рублей - Авдеевка, 5000 рублей - Мариуполь", - предложила Лантратова.
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АртемовскСоледарЛуганскЯна ЛантратоваЭльвира НабиуллинаГосдума РФЭкономика
 
 
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