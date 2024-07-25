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На Кубани объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 25.07.2024
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16:46 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/kuban-1961991057.html
На Кубани объявили штормовое предупреждение
На Кубани объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 25.07.2024
На Кубани объявили штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют ливни, град, смерчи и усиление ветра до 23 метров в секунду на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение объявлено до... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:46
2024-07-25T16:46
краснодарский край
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 25 июл - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни, град, смерчи и усиление ветра до 23 метров в секунду на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение объявлено до субботы, сообщили в краевом ГУ МЧС. "Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений на территории Краснодарского края… Во второй половине дня и до конца суток 26 июля 2024 года, а также в течение суток 27 июля 2024 года местами в южной и восточной половинах Краснодарского края ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 метров в секунду", - говорится в сообщении. Кроме того, в субботу возможна опасность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри, добавляют спасатели.
https://ria.ru/20240723/sochi-1961392902.html
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краснодарский край, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Краснодарский край, Анапа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани объявили штормовое предупреждение

На Кубани прогнозируют ливни, град, смерчи и усиление ветра

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтотранспорт на затопленной в результате осадков улице
Автотранспорт на затопленной в результате осадков улице - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автотранспорт на затопленной в результате осадков улице . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 июл - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни, град, смерчи и усиление ветра до 23 метров в секунду на территории Краснодарского края, штормовое предупреждение объявлено до субботы, сообщили в краевом ГУ МЧС.
«
"Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений на территории Краснодарского края… Во второй половине дня и до конца суток 26 июля 2024 года, а также в течение суток 27 июля 2024 года местами в южной и восточной половинах Краснодарского края ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Кроме того, в субботу возможна опасность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри, добавляют спасатели.
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Краснодарский крайАнапаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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