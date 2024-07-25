https://ria.ru/20240725/krivonos-1961890192.html
СК предъявил обвинения генералу ВСУ в отставке Кривоносу
СК предъявил обвинения генералу ВСУ в отставке Кривоносу - РИА Новости, 25.07.2024
СК предъявил обвинения генералу ВСУ в отставке Кривоносу
Обвинения по преступлениям в Донбассе предъявлены бывшему первому замкомандующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и экс-командующему... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:59
2024-07-25T10:59
2024-07-25T11:10
в мире
россия
донбасс
мариуполь
сергей кривонос
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Обвинения по преступлениям в Донбассе предъявлены бывшему первому замкомандующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и экс-командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину, сообщили РИА Новости в СК РФ. Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Мариуполе. "Предъявлены обвинения бывшему первому заместителю командующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и бывшему командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину", - говорится в сообщении. По данным следствия, из-за их преступных действий украинские силовики обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР, повлекшие гибель и ранения 144 человек, в том числе семи детей. Кроме того, разрушены и повреждены около 190 объектов гражданской инфраструктуры. В настоящее время принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.
https://ria.ru/20240716/sbornik-1960052183.html
https://ria.ru/20240425/donbass-1942218654.html
россия
донбасс
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс, мариуполь, сергей кривонос, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Донбасс, Мариуполь, Сергей Кривонос, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК предъявил обвинения генералу ВСУ в отставке Кривоносу
СК обвинил генерала ВСУ в отставке Кривоноса в преступлениях в Донбассе