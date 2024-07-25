https://ria.ru/20240725/krivonos-1961890192.html

СК предъявил обвинения генералу ВСУ в отставке Кривоносу

СК предъявил обвинения генералу ВСУ в отставке Кривоносу - РИА Новости, 25.07.2024

СК предъявил обвинения генералу ВСУ в отставке Кривоносу

Обвинения по преступлениям в Донбассе предъявлены бывшему первому замкомандующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и экс-командующему... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T10:59

2024-07-25T10:59

2024-07-25T11:10

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донбасс

мариуполь

сергей кривонос

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Обвинения по преступлениям в Донбассе предъявлены бывшему первому замкомандующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и экс-командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину, сообщили РИА Новости в СК РФ. Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Мариуполе. "Предъявлены обвинения бывшему первому заместителю командующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и бывшему командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину", - говорится в сообщении. По данным следствия, из-за их преступных действий украинские силовики обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР, повлекшие гибель и ранения 144 человек, в том числе семи детей. Кроме того, разрушены и повреждены около 190 объектов гражданской инфраструктуры. В настоящее время принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.

https://ria.ru/20240716/sbornik-1960052183.html

https://ria.ru/20240425/donbass-1942218654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, донбасс, мариуполь, сергей кривонос, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)