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СК предъявил обвинения генералу ВСУ в отставке Кривоносу - РИА Новости, 25.07.2024
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10:59 25.07.2024 (обновлено: 11:10 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/krivonos-1961890192.html
СК предъявил обвинения генералу ВСУ в отставке Кривоносу
СК предъявил обвинения генералу ВСУ в отставке Кривоносу - РИА Новости, 25.07.2024
СК предъявил обвинения генералу ВСУ в отставке Кривоносу
Обвинения по преступлениям в Донбассе предъявлены бывшему первому замкомандующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и экс-командующему... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:59
2024-07-25T11:10
в мире
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донбасс
мариуполь
сергей кривонос
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Обвинения по преступлениям в Донбассе предъявлены бывшему первому замкомандующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и экс-командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину, сообщили РИА Новости в СК РФ. Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Мариуполе. "Предъявлены обвинения бывшему первому заместителю командующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и бывшему командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину", - говорится в сообщении. По данным следствия, из-за их преступных действий украинские силовики обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР, повлекшие гибель и ранения 144 человек, в том числе семи детей. Кроме того, разрушены и повреждены около 190 объектов гражданской инфраструктуры. В настоящее время принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.
https://ria.ru/20240716/sbornik-1960052183.html
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в мире, россия, донбасс, мариуполь, сергей кривонос, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Донбасс, Мариуполь, Сергей Кривонос, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК предъявил обвинения генералу ВСУ в отставке Кривоносу

СК обвинил генерала ВСУ в отставке Кривоноса в преступлениях в Донбассе

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Обвинения по преступлениям в Донбассе предъявлены бывшему первому замкомандующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и экс-командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Мариуполе.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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16 июля, 15:59
"Предъявлены обвинения бывшему первому заместителю командующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и бывшему командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину", - говорится в сообщении.
По данным следствия, из-за их преступных действий украинские силовики обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР, повлекшие гибель и ранения 144 человек, в том числе семи детей. Кроме того, разрушены и повреждены около 190 объектов гражданской инфраструктуры. В настоящее время принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Экс-премьера и экс-главу МИД Украины обвинили в преступлениях в Донбассе
25 апреля, 11:06
 
В миреРоссияДонбассМариупольСергей КривоносАлександр БастрыкинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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