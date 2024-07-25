В Кремле допустили разные варианты, с кем можно вести переговоры по Украине
Песков: возможны разные варианты, с кем вести переговоры по Украине
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россия открыта для переговоров с Украиной, есть различные варианты, с кем их можно вести, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Вопрос непростой. С юридической точки зрения это проблема на повестке дня, но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров. Поэтому здесь возможны разные варианты", — сказал представитель Кремля.
Так он ответил на вопрос, возможны ли переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским.
Песков подчеркнул, что Россия в целом открыта для переговоров, но нужно понять, насколько готов Киев.
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"Сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов. Потому что пока, вы видите, очень разные заявления звучат. И пока не совсем понятно", — уточнил он.
Пресс-секретарь напомнил, что препятствием для переговоров, помимо вопроса легитимности Зеленского, остается и законодательный запрет Киева на какие-либо контакты с российской стороной.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 июля, находясь в Пекине, в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что "украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной". Он добавил, что переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение для достижения "справедливого и прочного мира".
Как отметили в Кремле, комментируя это высказывание, там надеются в ближайшее время получить разъяснения, что стоит за словами Кулебы.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом, но там на законодательном уровне ввели на них запрет. На Западе игнорируют постоянные отказы украинской стороны от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.