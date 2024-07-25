https://ria.ru/20240725/kreml-1961924931.html

В Кремле допустили разные варианты, с кем можно вести переговоры по Украине

В Кремле допустили разные варианты, с кем можно вести переговоры по Украине - РИА Новости, 25.07.2024

В Кремле допустили разные варианты, с кем можно вести переговоры по Украине

Россия открыта для переговоров с Украиной, есть различные варианты, с кем их можно вести, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:50

2024-07-25T12:50

2024-07-25T14:01

россия

украина

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россия открыта для переговоров с Украиной, есть различные варианты, с кем их можно вести, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вопрос непростой. С юридической точки зрения это проблема на повестке дня, но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров. Поэтому здесь возможны разные варианты", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на вопрос, возможны ли переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским.Песков подчеркнул, что Россия в целом открыта для переговоров, но нужно понять, насколько готов Киев."Сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов. Потому что пока, вы видите, очень разные заявления звучат. И пока не совсем понятно", — уточнил он.Пресс-секретарь напомнил, что препятствием для переговоров, помимо вопроса легитимности Зеленского, остается и законодательный запрет Киева на какие-либо контакты с российской стороной.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 июля, находясь в Пекине, в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что "украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной". Он добавил, что переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение для достижения "справедливого и прочного мира".Как отметили в Кремле, комментируя это высказывание, там надеются в ближайшее время получить разъяснения, что стоит за словами Кулебы.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом, но там на законодательном уровне ввели на них запрет. На Западе игнорируют постоянные отказы украинской стороны от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.

https://ria.ru/20240724/peskov-1961794269.html

https://ria.ru/20240722/ukraina-1961234370.html

https://ria.ru/20240724/reshenie-1961792400.html

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россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский