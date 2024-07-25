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В Кремле прокомментировали рост цен на авиабилеты
В Кремле прокомментировали рост цен на авиабилеты - РИА Новости, 25.07.2024
В Кремле прокомментировали рост цен на авиабилеты
Таргетирование инфляции является одним из приоритетов работы для российских властей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:43
2024-07-25T12:43
2024-07-25T12:43
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Таргетирование инфляции является одним из приоритетов работы для российских властей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что таргетирование инфляции - это один из приоритетов. Меры будут разрабатываться, реализовываться. Но инфляционные процессы действительно есть. Да, это приводит к повышению цен в различных сегментах, в том числе и в авиаперевозках", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на рост цен на авиабилеты.
https://ria.ru/20240426/aviakompanii-1942506071.html
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экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали рост цен на авиабилеты
Песков: таргетирование инфляции является одним из приоритетов работы для властей