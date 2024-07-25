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Концерт Slimus в Новосибирске перенесли после обращения Мизулиной в МВД - РИА Новости, 25.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:33 25.07.2024 (обновлено: 11:40 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/kontsert-1961881036.html
Концерт Slimus в Новосибирске перенесли после обращения Мизулиной в МВД
Концерт Slimus в Новосибирске перенесли после обращения Мизулиной в МВД - РИА Новости, 25.07.2024
Концерт Slimus в Новосибирске перенесли после обращения Мизулиной в МВД
Сольный концерт российского рэпера Slimus (Вадима Мотылева) в Новосибирске перенесен на неопределенную дату, сообщили организаторы мероприятия в соцсети... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:33
2024-07-25T11:40
культура
новосибирск
екатеринбург
нижний новгород
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
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НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Сольный концерт российского рэпера Slimus (Вадима Мотылева) в Новосибирске перенесен на неопределенную дату, сообщили организаторы мероприятия в соцсети "ВКонтакте". Концерт исполнителя должен был пройти в субботу. Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы в связи с высказываниями рэпера против СВО и из-за пропаганды наркотиков. Она отмечала в своем Telegram-канале, что о творчестве Slimus узнала от возмущенных местных жителей перед его концертом в Екатеринбурге. &quot;По независящим от организатора причинам концерт в Новосибирске переносится на неопределенную дату. Как только появится информация о новой дате, мы разместим пост в этой встрече. Купленные билеты остаются действительными. Возврат можно оформить на сайте, где приобретали билеты&quot;, - говорится в сообщении организаторов.В понедельник концерт рэпера отменили в Нижнем Новгороде, а 4 июля - в Екатеринбурге.
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новосибирск, екатеринбург, нижний новгород, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Культура, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Концерт Slimus в Новосибирске перенесли после обращения Мизулиной в МВД

Организатор: концерт Slimus в Новосибирске перенесен на неопределенную дату

© Фото : соцсети артистаРэпер Slimus (Вадим Мотылев)
Рэпер Slimus (Вадим Мотылев) - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : соцсети артиста
Рэпер Slimus (Вадим Мотылев). Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Сольный концерт российского рэпера Slimus (Вадима Мотылева) в Новосибирске перенесен на неопределенную дату, сообщили организаторы мероприятия в соцсети "ВКонтакте".
Концерт исполнителя должен был пройти в субботу.
Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы в связи с высказываниями рэпера против СВО и из-за пропаганды наркотиков. Она отмечала в своем Telegram-канале, что о творчестве Slimus узнала от возмущенных местных жителей перед его концертом в Екатеринбурге.
«

"По независящим от организатора причинам концерт в Новосибирске переносится на неопределенную дату. Как только появится информация о новой дате, мы разместим пост в этой встрече. Купленные билеты остаются действительными. Возврат можно оформить на сайте, где приобретали билеты", - говорится в сообщении организаторов.

В понедельник концерт рэпера отменили в Нижнем Новгороде, а 4 июля - в Екатеринбурге.
Лолита - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
В Екатеринбурге отменили концерт Лолиты
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КультураНовосибирскЕкатеринбургНижний НовгородЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернета
 
 
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