https://ria.ru/20240725/kontsert-1961881036.html

Концерт Slimus в Новосибирске перенесли после обращения Мизулиной в МВД

Концерт Slimus в Новосибирске перенесли после обращения Мизулиной в МВД - РИА Новости, 25.07.2024

Концерт Slimus в Новосибирске перенесли после обращения Мизулиной в МВД

Сольный концерт российского рэпера Slimus (Вадима Мотылева) в Новосибирске перенесен на неопределенную дату, сообщили организаторы мероприятия в соцсети... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T10:33

2024-07-25T10:33

2024-07-25T11:40

культура

новосибирск

екатеринбург

нижний новгород

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

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НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Сольный концерт российского рэпера Slimus (Вадима Мотылева) в Новосибирске перенесен на неопределенную дату, сообщили организаторы мероприятия в соцсети "ВКонтакте". Концерт исполнителя должен был пройти в субботу. Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы в связи с высказываниями рэпера против СВО и из-за пропаганды наркотиков. Она отмечала в своем Telegram-канале, что о творчестве Slimus узнала от возмущенных местных жителей перед его концертом в Екатеринбурге. "По независящим от организатора причинам концерт в Новосибирске переносится на неопределенную дату. Как только появится информация о новой дате, мы разместим пост в этой встрече. Купленные билеты остаются действительными. Возврат можно оформить на сайте, где приобретали билеты", - говорится в сообщении организаторов.В понедельник концерт рэпера отменили в Нижнем Новгороде, а 4 июля - в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20240214/lolita-1927233603.html

новосибирск

екатеринбург

нижний новгород

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новосибирск, екатеринбург, нижний новгород, екатерина мизулина, лига безопасного интернета