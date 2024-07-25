https://ria.ru/20240725/kontsert-1961881036.html
Концерт Slimus в Новосибирске перенесли после обращения Мизулиной в МВД
Концерт Slimus в Новосибирске перенесли после обращения Мизулиной в МВД - РИА Новости, 25.07.2024
Концерт Slimus в Новосибирске перенесли после обращения Мизулиной в МВД
Сольный концерт российского рэпера Slimus (Вадима Мотылева) в Новосибирске перенесен на неопределенную дату, сообщили организаторы мероприятия в соцсети... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:33
2024-07-25T10:33
2024-07-25T11:40
культура
новосибирск
екатеринбург
нижний новгород
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881573_0:27:956:566_1920x0_80_0_0_b76f8005abd92edf3c6fb1fe51f1fe44.jpg
НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Сольный концерт российского рэпера Slimus (Вадима Мотылева) в Новосибирске перенесен на неопределенную дату, сообщили организаторы мероприятия в соцсети "ВКонтакте". Концерт исполнителя должен был пройти в субботу. Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы в связи с высказываниями рэпера против СВО и из-за пропаганды наркотиков. Она отмечала в своем Telegram-канале, что о творчестве Slimus узнала от возмущенных местных жителей перед его концертом в Екатеринбурге. "По независящим от организатора причинам концерт в Новосибирске переносится на неопределенную дату. Как только появится информация о новой дате, мы разместим пост в этой встрече. Купленные билеты остаются действительными. Возврат можно оформить на сайте, где приобретали билеты", - говорится в сообщении организаторов.В понедельник концерт рэпера отменили в Нижнем Новгороде, а 4 июля - в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20240214/lolita-1927233603.html
новосибирск
екатеринбург
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881573_0:34:956:751_1920x0_80_0_0_74e9df0e83975dc672d7363c0b20de4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, екатеринбург, нижний новгород, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Культура, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Концерт Slimus в Новосибирске перенесли после обращения Мизулиной в МВД
Организатор: концерт Slimus в Новосибирске перенесен на неопределенную дату