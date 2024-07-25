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В России создадут роботизированные комплексы против безэкипажных судов - РИА Новости, 25.07.2024
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17:08 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/kompleksy-1961998055.html
В России создадут роботизированные комплексы против безэкипажных судов
В России создадут роботизированные комплексы против безэкипажных судов - РИА Новости, 25.07.2024
В России создадут роботизированные комплексы против безэкипажных судов
Президент России Владимир Путин в поручениях по кораблестроению обозначил направления создания перспективных морских роботизированных комплексов для борьбы с... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:08
2024-07-25T17:08
безопасность
россия
владимир путин
николай патрушев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поручениях по кораблестроению обозначил направления создания перспективных морских роботизированных комплексов для борьбы с безэкипажными судами, сообщил помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики. Совещание по кораблестроению Путин провел в конце июня. "Глава государства обозначил направления создания перспективных систем и образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе морских роботизированных комплексов и технологий, противодействующих безэкипажным судам", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "По сути дела, наступает очередной этап развития ВМФ. Государству требуется обеспечить такое качество нашего флота, которое позволит опередить технические возможности других морских стран. Россия, являясь великой морской державой, должна обладать мощным военно-морским флотом, в состав которого войдут корабли, предназначенные для выполнения задач в ближних, дальних морских зонах и океанских районах, иметь развитую систему базирования и обеспечения", - подчеркнул он.
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безопасность, россия, владимир путин, николай патрушев
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Николай Патрушев
В России создадут роботизированные комплексы против безэкипажных судов

Путин поручил создать роботизированные комплексы против безэкипажных судов

© Минобороны РоссииОтражение атаки морских быстроходных безэкипажных катеров
Отражение атаки морских быстроходных безэкипажных катеров - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Минобороны России
Отражение атаки морских быстроходных безэкипажных катеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поручениях по кораблестроению обозначил направления создания перспективных морских роботизированных комплексов для борьбы с безэкипажными судами, сообщил помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики.
Совещание по кораблестроению Путин провел в конце июня.
"Глава государства обозначил направления создания перспективных систем и образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе морских роботизированных комплексов и технологий, противодействующих безэкипажным судам", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
"По сути дела, наступает очередной этап развития ВМФ. Государству требуется обеспечить такое качество нашего флота, которое позволит опередить технические возможности других морских стран. Россия, являясь великой морской державой, должна обладать мощным военно-морским флотом, в состав которого войдут корабли, предназначенные для выполнения задач в ближних, дальних морских зонах и океанских районах, иметь развитую систему базирования и обеспечения", - подчеркнул он.
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинНиколай Патрушев
 
 
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