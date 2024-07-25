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Штаб Харрис запросил документы у кандидатов в вице-президенты, пишут СМИ

Штаб Харрис запросил документы у кандидатов в вице-президенты, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024

Штаб Харрис запросил документы у кандидатов в вице-президенты, пишут СМИ

Команда вице-президента США Камалы Харрис, которая может стать кандидатом в президенты от демократов, запросила необходимые документы у нескольких потенциальных РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:58

2024-07-25T09:58

2024-07-25T10:19

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Команда вице-президента США Камалы Харрис, которая может стать кандидатом в президенты от демократов, запросила необходимые документы у нескольких потенциальных кандидатов в ее вице-президенты, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. "Команда Харрис запросила информацию от примерно десятка должностных лиц", - говорится в сообщении агентства. По информации Ассошиэйтед Пресс, в списке кандидатов - министр транспорта Пит Буттиджич, министр торговли Джина Раймондо, губернатор штата Иллинойс Джей Притцкер, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер, а также губернатор штата Миннесота Тимоти Уолз. По меньшей мере один из людей в списке на данный момент не находится у власти, отмечает агентство. Представитель предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа Стивен Чунг на вопрос о позиции бывшего американского лидера по поводу возможного напарника Харрис отметил, что кандидаты "взаимозаменяемы". "Это не имеет значения", - добавил он. Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240722/kharris-1961131399.html

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в мире, сша, иллинойс, мичиган, камала харрис, пит буттиджич, дональд трамп, выборы президента сша — 2024