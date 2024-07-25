https://ria.ru/20240725/kobra-1961847933.html
В России создали комплекс "охоты" за операторами FPV-дронов ВСУ
В России создали комплекс "охоты" за операторами FPV-дронов ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024
В России создали комплекс "охоты" за операторами FPV-дронов ВСУ
В России разработан комплекс "охоты" за украинскими операторами БПЛА "Кобра", выполненный в форме карманной игровой приставки, сообщил РИА Новости разработчик... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T03:03
2024-07-25T03:03
2024-07-25T03:40
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В России разработан комплекс "охоты" за украинскими операторами БПЛА "Кобра", выполненный в форме карманной игровой приставки, сообщил РИА Новости разработчик данного изделия, создатель мобильной системы РЭБ "Волнорез" Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности). "Мы разработали и уже начали испытания комплекса "Кобра", который предназначен для поиска операторов БПЛА противника. Разработка способна вычислять сигнал расчетов операторов БПЛА ВСУ и их ретрансляторов и наносить их координаты на карту в режиме реального времени. Изделие выполнено в мобильном форм-факторе, внешне оно по сути мало отличается от карманной игровой приставки типа PSP, что делает "Кобру" удобной и простой в эксплуатации", — сказал он.По словам разработчика "Кобры", актуальность данного изобретения обусловлена тем, что сегодня операторы БПЛА являются одной из наиболее приоритетных целей на фронте, при этом обнаружить их крайне сложно.В настоящее время "Кобра" готовится к опытно-боевой эксплуатации в зоне СВО, после чего система будет доработана и пойдет в серийное производство.
https://ria.ru/20240421/volnorez-1941294301.html
https://ria.ru/20240516/operatory-1946315549.html
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
В России создали комплекс "охоты" за операторами FPV-дронов ВСУ
Разработчик Станислав: создан комплекс охоты за операторами FPV-дронов "Кобра"
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В России разработан комплекс "охоты" за украинскими операторами БПЛА "Кобра", выполненный в форме карманной игровой приставки, сообщил РИА Новости разработчик данного изделия, создатель мобильной системы РЭБ "Волнорез" Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).
«
"Мы разработали и уже начали испытания комплекса "Кобра", который предназначен для поиска операторов БПЛА противника. Разработка способна вычислять сигнал расчетов операторов БПЛА ВСУ и их ретрансляторов и наносить их координаты на карту в режиме реального времени. Изделие выполнено в мобильном форм-факторе, внешне оно по сути мало отличается от карманной игровой приставки типа PSP, что делает "Кобру" удобной и простой в эксплуатации", — сказал он.
По словам разработчика "Кобры", актуальность данного изобретения обусловлена тем, что сегодня операторы БПЛА являются одной из наиболее приоритетных целей на фронте, при этом обнаружить их крайне сложно.
В настоящее время "Кобра" готовится к опытно-боевой эксплуатации в зоне СВО, после чего система будет доработана и пойдет в серийное производство.