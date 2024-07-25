https://ria.ru/20240725/knaysl-1962021304.html

Кнайсль предрекла рост терроризма в Европе из-за поставок оружия на Украину

Кнайсль предрекла рост терроризма в Европе из-за поставок оружия на Украину - РИА Новости, 25.07.2024

Кнайсль предрекла рост терроризма в Европе из-за поставок оружия на Украину

Поставки западного оружия на Украину грозят Европе ростом организованной преступности и терроризма, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:45

2024-07-25T18:45

2024-07-25T18:45

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карин кнайсль

австрия

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ООН, 25 июл – РИА Новости. Поставки западного оружия на Украину грозят Европе ростом организованной преступности и терроризма, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Европе придется столкнуться с последствиями неконтролируемого рынка оружия в Восточной и Центральной Европе. Этот опыт будет сложнее, чем последствия войн в бывшей Югославии. Это будет означать рост организованной преступности и терроризма", – сказала Кнайсль по видеосвязи, выступая в качестве докладчика на заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240606/knaysl-1951080733.html

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в мире, украина, европа, карин кнайсль, австрия