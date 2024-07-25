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Кнайсль предрекла рост терроризма в Европе из-за поставок оружия на Украину - РИА Новости, 25.07.2024
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18:45 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/knaysl-1962021304.html
Кнайсль предрекла рост терроризма в Европе из-за поставок оружия на Украину
Кнайсль предрекла рост терроризма в Европе из-за поставок оружия на Украину - РИА Новости, 25.07.2024
Кнайсль предрекла рост терроризма в Европе из-за поставок оружия на Украину
Поставки западного оружия на Украину грозят Европе ростом организованной преступности и терроризма, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:45
2024-07-25T18:45
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европа
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ООН, 25 июл – РИА Новости. Поставки западного оружия на Украину грозят Европе ростом организованной преступности и терроризма, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Европе придется столкнуться с последствиями неконтролируемого рынка оружия в Восточной и Центральной Европе. Этот опыт будет сложнее, чем последствия войн в бывшей Югославии. Это будет означать рост организованной преступности и терроризма", – сказала Кнайсль по видеосвязи, выступая в качестве докладчика на заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, европа, карин кнайсль, австрия
В мире, Украина, Европа, Карин Кнайсль, Австрия
Кнайсль предрекла рост терроризма в Европе из-за поставок оружия на Украину

Кнайсль: поставки оружия Украине грозят ростом преступности в Европе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Карин Кнайсль . Архивное фото
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ООН, 25 июл – РИА Новости. Поставки западного оружия на Украину грозят Европе ростом организованной преступности и терроризма, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Европе придется столкнуться с последствиями неконтролируемого рынка оружия в Восточной и Центральной Европе. Этот опыт будет сложнее, чем последствия войн в бывшей Югославии. Это будет означать рост организованной преступности и терроризма", – сказала Кнайсль по видеосвязи, выступая в качестве докладчика на заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Карин Кнайсль на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
НАТО потерпит поражение в конфликте на Украине, считает Кнайсль
6 июня, 16:51
 
В миреУкраинаЕвропаКарин КнайсльАвстрия
 
 
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